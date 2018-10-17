توتال تُطلق "تحدّي ريادي الأعمال الصاعد" للعام 2018-2019 في 60 بلداً حول العالم

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بعد النجاح الكبير الذي حقّقته في النسخة الأولى التي جرت عام 2015 في أكثر من 30 بلداً أفريقيّاً، تُطلق مجموعة توتال مجدّداً مسابقة "تحدّي ريادي الأعمال الصاعد" للعام 2018-2019، وهذه المرّة على نطاق عالميّ واسع في أكثر من 60 بلداً من مختلف قارّات العالم.

ومع إطلاقها "تحدّي ريادي الأعمال الصاعد" للعام 2018-2019، سوف تدعم مجموعة توتال وتكافئ رجال الأعمال من الشباب المحليّين، الذين يملكون مشروعاً أو شركة لم يمرّ أكثر من سنتيْن على تأسيسها من مختلف القطاعات. كما سوف تعمد إلى تعيين لجنة تحكيم محليّة في كلّ من البلدان المُشاركة[1]، تتألّف من خبراء من توتال، وشخصيّات من عالم الشركات الناشئة، ومدراء أعمال وناشطين محليّين في المجتمع، وذلك بهدف إعلان ثلاثة فائزين بهذا التحدّي. وبدورها، ستقوم هذه الّلجنة بتقييم المشاريع المرشّحة باعتمادها ثلاثة معايير أساسيّة هي:



• طابعها الإبتكاري

• تأثيرها الاجتماعي والمجتمعي

• جدواها وإمكانيّة نموّها

ومع إعلان الفائزين بمسابقة "تحدّي ريادي الأعمال الصاعد" للعام 2018-2019، سيحظى حاملو لقب "تحدّي ريادي الأعمال الصاعد" بمساعدة ماليّة ومرافقة مهنيّة بالإضافة إلى حملة تسويقيّة للترويج لمشروعهم.

والجديد لهذا العام، منح لقب الجائزة النسائيّة في كلّ بلد مشارك، وذلك في سبيل دعم سيّدات الأعمال على القيام بمزيد من المبادرات في هذا السياق. ومن خلال منحها هذه الجائزة المميّزة، تسعى مجموعة توتال إلى تشجيع النساء على المشاركة بأعداد أكبر في مسابقة "تحدّي ريادي الأعمال الصاعد".



ومن جهتها، ستجتمع لجنة تحكيم كبرى في وقت لاحق من أجل إعلان ستّة فائزين في العالم، من ضمن الفائزين في البلدان المشاركة.

ومن خلال إطلاق مسابقة "تحدّي ريادي الأعمال الصاعد" للعام 2018-2019، تؤكّد مجدّداً مجموعة توتال سعيها إلى دعم التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البلدان حيث للمجموعة نشاطات في مختلف أنحاء العالم، لاسيّما وأنّها تساهم محليّاً في تعزيز أواصر النسيج الاجتماعي، وذلك من خلال دعم أصحاب المشاريع الناشئة الأكثر ابتكارًا لتنفيذ مشاريعهم.

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أنّ التسجيل في "تحدّي ريادي الأعمال الصاعد" للعام 2018-2019 يبدأ في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر ويستمرّ لغاية 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ويمكن القيام بذلك مباشرةً عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني http://startupper.total.com/