هذا ما كشفه بري عن تشكيل الحكومة

A + A -

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “الدولة المدنية هي خلاصنا ويجب أن ننتهي من الدولة الطائفية نحو الدولة المدنية الحديثة”.



وأشار، خلال حفل العشاء الذي أقامته سفيرة لبنان في سويسرا رلى نور الدين وسفير لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف سليم بدورة في جنيف، إلى أن “مشاركة الاغتراب في الانتخابات ليست مجرد مشاركة في صندوق الانتخاب، بل هي توقف العد في لبنان وتنهي الحديث عن أن المسلمين أكثر أو المسيحيين أكثر”.



وأضاف: “لا أستطيع أن أقول أن تأليف الحكومة اللبنانية انتهى، لكن أستطيع أن أقول أن التقدم هو على قدم وساق وقريبا وعسى ولعل. صار الفول موجود والمكيول موجود لربما يتم هذا الأمر”.