معلومات otv: ما هي آخر التطورات في موضوع تأليف الحكومة؟

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أفادت قناة الـotv في معلومات خاصة أن جو تشكيل الحكومة ايجابي جدا وما يثيره البعض عن كسر التيار الوطني الحر تمنيات غير واقعية

وأكدت أن المطالب المضخمة للقوات سقطت وما بقي هو احترام المعيار الواحد ونتائج الانتخابات والبحث في موضوع وزارة الاشغال مستمر ومصيرها لم يحسم بعد.

وأشارت المعلومات الى أن التيار الوطني الحر سيحقق جميع المطالب المتعلقة به في التشكيلة نتيجة احترام وحدة المعايير وارادة الناس.

وبالنسبة لمصير وزارة العدل فهو لن يحسم عكس ارادة التيار الوطني الحر كما أن التيار يعتبر ان الاولوية تبقى لتشكيلة حكومية منتجة ولا يعطل بعضها بعضا.