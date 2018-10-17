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امطار، عواصف رعدية وثلوج.. الطقس الممطر مستمر حتى هذا اليوم

17
OCTOBER
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه بينما كنّا ننتظر موعد تساقط الأمطار ظهر الثلاثاء، الاّ انّ لبنان تعرّض لهبوب رياح مدارية، جنوبية ساخنة ومغبرّة، رفعت درجات الحرارة في الجو ونسبة الغبار الأبيض الى 60% فتراجعت نسبة الرطوبة، الى ان احتكّت مساء برياح شمالية غربية رطبة وباردة نسبياً، ادّت الى تساقط امطار طوفانية على الساحل الوسط وجواره مع حدوث صواعق وعواصف رعدية، فاحتقنت الأجواء وتساقط البرد ممزوجاً مع حبات مياه كبيرة الحجم فتشكلت السيول وعامت الطرقات بالمياه وانشلّت حركة السير بسبب برك المياه على الطرقات.
 
وأضاف خنيصر: "تشرين الأول الحالي، كما اعلناه، ليس كتشرين 2017، لأنه حامل الخيرات من امطار وثلوج، كما تبدو الأمور حتى الساعة، بينما السلَف بشر بشتاء جاف، علّ الحالي يتابع هذا السيناريو فيكون الموسم القادم نعمة على المنطقة".
 
إذا يستمر الطقس في لبنان متقلّباً مع امطار محلية متفرقة وعواصف رعدية حتى يوم الأحد، يتخلل الوضع انفراجات واسعة وارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة.
 
طقس الخميس غائم الى مشمس مع هطولات محلية بعد الظهر غير شاملة.
 
وأشار إلى انّ تشرين قد يحمل الثلوج على قمم الجبال لأول مرة خلال هذه الفترة، وذلك بسبب وصول اوّل منخفض جوي على الحوض الشرقي للبحر المتوسط سيتزامن مع اول نزول قطبي على البحر الأسود بحيث ستتراجع درجات الحرارة في تركيا وغرب سوريا ولبنان ويتحوّل الجو الى بارد.
 
الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 27/22
الجبال 1200 متر: 23/13
البقاع: 26/13
الرياح: غربية باردة ورطبة
الرطوبة: 65 الى 87%
الضغط الجوّي: 1013hpa
 
 
 
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