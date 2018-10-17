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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 تشرين الأول 2018

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 الأخبار: أدوية الأمراض المستعصية: الوزير المهمل!

تأليف الحكومة: جعجع بلا حلفاء

الإمارات تستقبل «حلفاءها» سرّاً: عائدون إلى سوريا

 

 


البناء: تركيا تطلب مهلة إضافية لإخراج النصرة من إدلب... موسكو توافق... ودمشق تترقّب
بومبيو يكرّس بين الرياض وأنقرة الموازين الجديدة وإخراج أزمة الخاشقجي
عون والحريري يتقاسمان الحلحلة وفق استراتيجية الحصول على تفويض الأطراف

 




المستقبل: مشاورات مكوكية على خط «بعبدا – الوسط».. و«المستقبل» متمسكة بالتسوية تحت سقف الدستور والطائف
عُقد التأليف تتبدّد.. وإجماع على قُرب «الدخان الأبيض»

 

 



النهار: "دقّ الجرس"... قبل آخر الأسبوع

 

 


اللواء: إنتعاش التأليف يُنعِش الأسواق والأسهم
جنبلاط في بعبدا واللقاء «إيجابي».. والحريري يسعى» لمصالحته مع أرسلان

 

 


الديار: انتهى تقريبا تشكيل الحكومة ولم يعد هناك إلا بعض التفاصيل الصغيرة
القوات اللبنانية بين الحصول على وزارة العدل مقابل التخلي عن نيابة رئاسة الحكومة
المشكلة الكبيرة باقية والفساد مستمر وهدر الاموال سيزداد وسرقة اموال الشعب من 90% من الفعاليات سيستمر ايضا

 

 


الجمهورية: مفاوضات الساعة الأخيرة للحكومة

 

 



the daily star: Cabinet could form this week as hurdles topple

 

 


l'orient le jour: Gouvernement : et le processus s’accéléra soudain

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