أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 تشرين الأول 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر إعلامية روسية أن تشهد لقاءات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو بحثاً تفصيلياً في التسوية السياسية في سورية بما في ذلك مشاركة القيادات الكردية في لقاءات جنيف وبرمجة الانسحابات التركية والأميركية من سورية على إيقاع تقدّم العملية السياسية وصولاً للانتخابات مع تأكيد التمسك بوحدة وسيادة سورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التقاسم لجغرافيتها.

النهار: أسرار الآلهة

إزدياد العائدين

تتوقع أوساط متابعة ازدياد اعداد النازحين السوريين العائدين الى بلادهم بعد صدور العفو العام....



هروب التربية

جهد حزب "القوات" للتهرّب من تولي حقيبة التربية تجنباً للمواجهة المحتومة ما بين الوزارة والمدارس الخاصة وخصوصاً الكاثوليكية منها بعد صدور سلسلة الرتب والرواتب.



اللواء: أسرار

همس

يؤكد عارفون أن قمّة عقدت في الخارج فعلت فعلها على جبهة إطلاق التأليف..



غمز

واضبطت شخصية فاعلة على ارتياد مقرّ رسمي بهدف تثبيت انتسابها إلى نادي أصحاب المعالي!



لغز

يتمسك حزب بارز بعدم إحداث قلاقل لحليف شمالي، على أن يجري البحث عن المخارج تحت سقف عدم إحراجه مجدداً...

الجمهورية: أسرار

غموض

رغم كل الغموض الذي يشوب عملية تأليف الحكومة يردِّد أحد الشخصيات الإقتصادية بأنه سيحصل على وزارة الإتصالات.

تعليمات

صدرت تعليمات إلى أجهزة إعلامية حزبية ببدء تبرير التنازلات التي أدّت إلى بعض الحلحلة لتأليف الحكومة.

حسم

على رغم حسم هوية حقيبة سيادية لأحد التيارات إلّا أن إسم الوزير ما يزال مدار أخذ وردّ في قيادة هذا التيار.