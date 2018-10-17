عُقد التأليف تتبدّد.. وإجماع على قُرب «الدخان الأبيض»

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بثبات مرتكز إلى معطيات ومعلومات متقاطعة على أكثر من جبهة رئاسية وسياسية، يواصل مؤشر التفاؤل صعوده في سوق التوقعات الحكومية ربطاً بسلسلة اللقاءات والمشاورات المكوكية المتتالية على خط قصر بعبدا – بيت الوسط حيث تتوالى التصريحات والتسريبات المؤكدة على نجاح رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في تذليل عقبات التأليف وتبديد عُقده «عقدة عقدة» بالتعاون والتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي واكب أمس مستجدات الاتصالات الناتجة عن مشاورات الساعات الأخيرة، وسط إجماع رئاسي وسياسي ونيابي على دنوّ موعد تصاعد «الدخان الأبيض»، بدايةً من خلال تأكيد الرئيس المكلّف أمس من السراي الحكومي أن ولادة الحكومة الجديدة أصبحت «قريبة جداً»، وإشارة رئيس مجلس النواب نبيه بري من جنيف أمام الوفد الإعلامي المرافق إلى التقدم الحاصل في عملية التأليف، وصولاً إلى التقاء ممثلين عن مختلف الكتل النيابية في أروقة المجلس على هامش جلسة انتخاب هيئة مكتبه ولجانه عند الإعراب لـ«المستقبل» عن إجماع عابر للأحزاب والتيارات يؤكد أنّ التشكيلة الإئتلافية باتت «قاب قوسين» من أن تبصر النور بعد وضع اللمسات التوافقية الأخيرة على تركيبة الحقائب والأسماء.