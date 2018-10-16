برنامج "seriously مش مزح" نقلة نوعية في "الاوتيفي"

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اطلقت شاشة الاوتيفي في نقلة نوعية لها في دورة برامجها الجديدة ، برنامجاً تحت عنوان "seriously مش مزح" واختارت عدداً من الاسماء الناجحة في مجالات عملها لتقديمه وهي لوركا سبيتي وزياد نعماني وفريدي عبودي وزينة الزغزغي وجوزف ازرق. اخراج شادي حنا واعداد لنتالي نعوم والمنتجة المنفذة سارة تابت.

البرنامج كما يوحي اسمه يناقش مواضيع جدية اجتماعية وغيرها في إطار من المزاح ويستقبل في كل حلقة ضيفاً مميزا. اللافت أن هناك انسجاماً بين مقدميه الذين يتمتعون بالثقافة العالية وروح الفكاهة في آن معاً. أما المميز فيه الى جانب طريقة طرح المواضيع ومعالجتها فهو ديكوره الضخم بتوقيع محمد بيضون...

"seriously مش مزح" يعرض كل ليلة جمعة الساعة التاسعة والنصف، وفي حلقته الاولى تناول عدداً من الامور منها قضية "العدادات للموتورات" و "نمر السيارات الجديدة" و " الفاليه باركينغ" ، اما في الحلقة الثانية فسيتطرق الى "المطبات" و "العنوسة" وغير ذلك من الامور...