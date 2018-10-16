كيف علّقت وزارة الأشغال على ما حصل على اوتوستراد المتن الشمالي؟

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أشار مدير مكتب وزير الأشغال العامة والنقل السيد شكيب خوري في تصريح، "أن فريق عمل وزير الأشغال يوسف فنيانوس وبتوجيهات مباشرة منه، موجودة على الطرقات ويتابع العمل مع فرق الصيانة المولجة بعملية فتح المجاري". مشددا على أنه "تمت السيطرة على الوضع على اتوستراد المتن الشمالي في أقل من 20 دقيقة. موضحا "أن زحمة السير الموجودة هي بسبب تعطل بعض السيارات نتيجة المياه والردميات التي تدفقت على الاتوستراد من البلدات المحاذية".

وشدد خوري على "ان الامور عادت الى طبيعتها وان فرق الوزارة موجودة على الطرقات 24/ 24 ومستعدة لاي طارىء تسهيلا لمرور المواطنين وحفاظا على السلامة العامة".