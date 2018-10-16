بالفيديو: التهدئة بين التيار والقوات دخلت حيز التنفيذ... فهل تصمد هذه المرة؟

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كثيرة هي المراحل التي شهدت خلالها العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية توترا فالمواضيع الخلافية بين الطرفين اخذت مرارا عناوين متفرقة من تمثيل القوات في الحكومة الى ملف الكهرباء كما مرسوم التجنيس وغيرها من مواضيع جعلت التصادم بين طرفي تفاهم معراب محتم بالرغم من الرد الاخير للنائب ستريدا جعجع على تعليق الوزير جبران باسيل عن رأيه بالمصالة القواتية مع المردة بوصفها ان باسيل تحدث بطريقة ملؤها الحقد والشر والنيات السلبية طلب باسيل من الملتزمين والمؤيدين والمناصرين للتيار وقف الحملات ضد القوات اللبنانية وعدم الانزلاق الى اي نوع من الردود على ما يتعرض له التيار من تهجمات فهل دخلت مفاعيل التهدئة حيز التنفيذ؟



تشديد من الطرفين على الحفاظ على المصالحة المسيحية التي تجلت بتفاهم معراب على اعقاب تشكيل الحكومة العتيدة تأكيد من الطرفين على ان الوقت هو للتعاون من ضخ دم جديد لتفاهم معراب مرارا الى بيانات التهدئة الإعلامية تكرارا مطبات كثيرة مرت بها العلاقة العونية القواتية ليبقى الاهم انه بعيدا عن النصوص ما هو مطلوب فعلا هو تهدئة النفوس بعيدا عن الخطاب المتشنج.