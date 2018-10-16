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بعيداً من منطق التنبؤات ونهج التكهنات، وما يبنى عليهما من توقعات بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، يمكن التوقف عند الحقائق الآتية:

أولاً: الجو العام لمشاورات التشكيل إيجابي، في ضوء غياب التشنج الإعلامي المعتاد على أكثر من جبهة، وفي موازاة تشديد جميع الأفرقاء على وجوب إنجاز التأليف في أسرع وقت ممكن.

ثانياً: صحيح أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقطع زيارته لسويسرا بعد، لكن قطعها ممكن في أي وقت وفق أوساطه... واذا كان رئيس الحكومة المكلف لم يزر بعبدا اليوم، فالزيارة واردة في أي لحظة، في ضوء نتائج اللقاءات المكثفة التي يشهدها بيت الوسط، حيث نأى الرئيس سعد الحريري بنفسه اليوم عن الدردشة المعتادة مع الإعلاميين قبيل اجتماع كتلة المستقبل، علماً أنه استقبل نهاراً الوزير علي حسن خليل والنائب وائل ابو فاعور، ومن المرتقب أن يجتمع الليلة مجدداً مع الوزير جبران باسيل.

ثالثاً: يمكن القول إن العقدة الدرزية حلت، بعدما باتت في عهدة رئيس الجمهورية، الذي استقبل اليوم الجانبين المعنيين مباشرة بالنزاع: رئيس كتلة ضمانة الجبل، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي الموازاة، لا يزال البحث دائراً، وفي هذا الوقت بالذات، حول التمثيل المسيحي في الحكومة، تحت سقف المعيار الواحد ونتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

وفي انتظار بلورة نتائج البحث المستمر في الساعات المقبلة، يبقى أن عودة الحياة إلى معبر نصيب انعكست ايجابياً على الوضع الداخلي العام، حيث ساد ارتياح في اوساط المعنيين مباشرة بالموضوع، من اتحادات ونقابات وهيئات، كانت رفعت المطلب أكثر من مرة، ومنها في آب الماضي، خلال لقاء في القصر الجمهوري، حيث كان وعد رئاسي بالحل، وهكذا كان.