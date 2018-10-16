جعجع في قضية الخاشقجي: لا يجوز استعمال القضية لتطويق السعودية وإطلاق الإتهامات يمينا ويساراً!

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أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "اختفاء الصحافي جمال خاشقجي ليس بالأمر السهل أو المقبول والجميع يعلم يقين العلم موقفنا الواضح جداً إزاء مسألة حريّة التعبير والصحافة كما حريّة العمل السياسي إلا أنه من غير الجائز إطلاقاً رمي الإتهامات يميناً ويساراً في حين أن التحقيقات لا تزال مستمرّة ونتيجتها لم تصدر بعد باعتبار أن المنطق يقضي بانتظار نتيجة هذه التحقيقات لكي يبنى على الشيء مقتضاه".



جعجع، وفي مقابلة عبر الـ"BBC" مع الإعلاميّة جيزيل خوري، رأى أنه "مهما كانت القضيّة كبيرة يجب ألا يتم استعمالها من أجل تطويق وعزل المملكة العربيّة السعوديّة حيث لم ينجح الآخرون، باعتبار أنه علينا وضع كل قضيّة في إطارها الصحيح وغير ذلك يصبح بحثاً آخر مختلف تماماً".