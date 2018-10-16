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المخزومي استقبل السيدة ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان وأثنى على الجهود التي تبذلها المفوضية لا سيما في لبنان الذي يتحمل أعباء جمة

16
OCTOBER
2018
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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت السيدة ميراي جيرار، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان.
إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى مسألة النازحين، وقد أثنينا على الجهود التي تبذلها المفوضية من أجل استمرار عملها في أوساط النازحين واللاجئين عموماً، لا سيما في لبنان الذي يتحمل أعباء جمة على هذين الصعيدين. وقال إن المفوضية بذلت جهوداً منذ بداية الأزمة السورية، لافتاً إلى أننا لا نستطيع إهمال الأوضاع الانسانية للنازحين. وأشار إلى أن التعاون بين مؤسسة مخزومي والمفوضية قد شمل النازحين منذ العام 2011 وقد قدمت المؤسسة أكثر من مليون مساعدة إغاثية، إضافة إلى برامج التدريب المهني، مؤكداً أن من حق كل نازح الحصول على التعليم والتدريب واكتساب المهارات اللازمة ليعيد بناء حياته عند عودته إلى وطنه بعد نهاية النزاع.

من جهة أخرى، أكد مخزومي أن على الحكومة المقبلة بالتعاون مع مجلس النواب رسم خريطة طريق واضحة تواكب مختلف التطورات الإقليمية وفي سوريا تحديداً، داعياً الكتل السياسية إلى التوافق على ملف النازحين، ولافتاً إلى أنه من موقعه في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية سيعمل على الدفع باتجاه تأمين خطة لعودة إنسانية وكريمة للنازحين إلى بلادهم تراعي القوانين الدولية.

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