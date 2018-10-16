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في كواليس المدينة... المحارق والسمسارات

16
OCTOBER
2018
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اهتزّ الشارع اللبناني و علت صرخة المواطنين بسبب المحارق المنوي انشائها. كثرت الاحتجاجات و الوقفات المعارضة كون المحارق هي المسبب الرئيسي للسرطان و أمراض الرئة و غيرها من الأمراض الجرثومية.


منذ بضعة أيام أغلق الأهالي و المعتصمون من مجتمع مدني وأحزاب تابعة له، باب بلدية بيروت، وذلك احتجاجا على اللا-شفافية في العمل بملف المحرقة اذ ان ليس هناك من مشروع واضح وخطة شفافة مقدمة أمام الرأي العام.


"لم يعد البلد بوضع يحتمل مستوى النفايات، وأصبحت المساحة في مدينة بيروت ضيقّة و بحاجة للتخلص من هذا المخزون بسرعة، اذ لا يوجد أي حلّ سوى البدء في العمل بالمحارق." يضعون الحجج ويستصغرون عقول المواطنين ويحاولون تركيب الأكاذيب لمنافعهم الشخصية.


ففرضا ان انشاء المحارق هو بأمر مدروس، فليس هناك من ضمانات أن الشركات ستتقيد بشراء او تغيير "الفلاتر" المختصة سنويا. فأولا هذه المحارق متواجدة في وسط المدينة بين الأماكن المأهولة سكنيا أما من ناحية الخبراء البيئيين فقد دقوا بدورهم ناقوس الخطر وأشاروا الى أن ما يفوق ال 70 بالمئة من السكان رافضون للمشروع رفضا قاطعا وذلك استنادا لاحصائات تمت في الآونة الأخيرة.


اذا كان العمل بالمحارق لصالح المواطن، فالمطلوب نشر دفترالشروط قبل اقراره رسميا في البلدية ما يتيح للمواطنين و الخبراء ان يعطوا آرائهم قبل ان يتم وضعهم أمام الامر الواقع كما العادة في لبنان.
في الواقع هناك عدّة مؤشرات تدلّ على أن القصة لا تتوقف على المحارق فهل يتم طبخ صفقات و سمسرات في كواليس المدينة؟

▪ فساد وسمسرات بتوقيع حيتان الأموال

ليس بالخفي أن لبنان قطعة لحم ينهش فيها حيتان الأموال و يتم تقاسم "القطعة" على بعض العائلات أو رؤوس الأموال أو الشخصيات المهمة سياسيا واقتصاديا.
وبحسب ما أقرّ مصدر موثوق ومقرب، يقوم أحد اهم الشخصيات الاقتصادية في البلد وتحت غطاء سياسي كبير بصفقات وسمسرات في ملف المحارق وذلك لتعبئة جيبه وجيب من يغطي عنه بالمال على حساب الشعب وصحته.ن

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