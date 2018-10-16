إدكار طرابلسي: تقدم واضح نحو تشكيل الحكومة والمطلوب تضامن وإنتاجية

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رحب النائب ادكار طرابلسي بالتقدم الواضح نحو تشكيل الحكومة مطالبا الفرقاء المختلفين الذين سيتوزعون الحقائب الوزارية بان يتعهدوا بالتضامن والانتاجية في عملهم الحكومي إذ ان الوضع الاقتصادي ومعيشة الناس بضائقة كبرى.

وكان النائب ادكار طرابلسي قد استقبل وفدا من اللجنة الاهلية للمستأجرين عرض أمامه أزمة المستأجرين القدامى واقتراح اللجنة لتعديل بعض مواد قانون الايجارات الذي أقرّ في العام ٢٠١٧، وكان نقاش ومراجعة لافكار عديدة حول رفع الايجارات العشوائي واقتراح الايجار التملكي وضرورة اقامة مساكن شعبية.

ومن جهة أخرى استغرب النائب طرابلسي عدم وجود معالجات جدية للحدّ من زيادات الاقساط المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة بلا رقيب ولا حسيب.