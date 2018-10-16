الرئيس عون في الاجتماع الأول للجنة العليا المكلفة تنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية في قصر بعبدا: نجاح التنظيم هو نجاح للقمة وللبنان

A + A -

في إطار التحضيرات للدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت في 20 كانون الثاني 2019، عقدت اللجنة العليا المكلفة تنظيم القمة والمشكلة بموجب المرسوم الرقم 3690 تاريخ 2/10/2018، أول اجتماع لها في القصر الجمهوري في بعبدا، في حضور ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات المعنية بالقمة.

وفي مستهل الاجتماع، حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأعطى توجيهاته إلى أعضاء اللجنة مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون بين ممثلي الوزارات والإدارات المعنية، مركزاً على "أن نجاح التنظيم يشكل نجاحاً للقمة وللبنان الذي يجب أن تكون هذه القمة مناسبة للتأكيد على حضوره ودوره". وطلب الرئيس عون من الأعضاء أن يكونوا فريق عمل واحداً لتأمين انجاز الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالقمة.

وبعد أن غادر الرئيس عون القاعة، تحدث خلال الاجتماع رئيس اللجنة العليا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم الفغالي ورئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الأستاذ رفيق شلالا عن التحضيرات والترتيبات والإجراءات المتخذة إدارياً وتنظيمياً وأمنياً وإعلامياً والخطة التنظيمية المتعلقة بالقمة.

وبعد التداول وافق المجتمعون على إنشاء اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا وتحديد مهامها.

وستعقد اللجنة العليا اجتماعات متتالية لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لتنظيم القمة.