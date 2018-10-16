ورشة عمل حول "تمكين المرأة في مجال تسويق واستدامة المنتجات الغذائية التقليدية بين لبنان والأردن" في جامعة الروح القدس

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نظمت كليّة العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس – الكسليك ورشة عمل حول "تمكين المرأة في مجال تسويق واستدامة المنتجات الغذائية التقليدية بين لبنان والأردن"، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان، عميدة الكليّة المنظّمة د. لارا حنا واكيم، مديرة برنامج تمكين المرأة اقتصاديًا في الشرق الأوسط وشمال افرقيا ECONOWIN المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نور المغربي، مدير برنامج "إرادة" د. هشام شعبان، مستشارة المشروع رولا عيد صوّان، والأميرة المحامية مقررة لجنة إنماء الريف في الرابطة المارونية كارلا شهاب، إضافة إلى عدد من المشاركين في الورشة من لبنان والأردن.

صوان

بعد النشيد الوطني اللبناني، كانت كلمة لمستشارة المشروع رولا عيد صوان قالت فيها: "نجتمع اليوم بهدف توفير التلاقي بين شعبي لبنان والأردن، وتبادل الخبرات بينهما، لاسيما وأنهما يتشاركان طموحات وأهداف مماثلة ويعانيان من مشاكل مماثلة. ونحن موجودون اليوم لنؤكد أنه بالتعاون يمكننا أن نحقق أسمى الأهداف".

المغربي

وقدمت مديرة برنامج ECONOWIN نور المغربي لمحة عن البرنامج لافتة إلى أن وكالة GIZ تنفذه في الأردن ومصر والمغرب وتونس، بتمويل من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

وقالت: "يشرفنا أن نكون هنا في هذا الصرح العلمي المميز، حيث نرافق شركائنا من المملكة الأردنية الهاشمية، كممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج تعزيز الإنتاجية "إرادة"، للاطلاع على تجارب عملية متعلقة بالتنمية المحلية وتمكين المرأة الريفية في لبنان الشقيق". وأكدت "أن برنامج ECONOWIN يقوم مع شركائنا في الأردن بتنفيذ مشروع سلاسل القيمة المراعية للنوع الاجتماعي، حيث يقدم البرنامج الدعم الفني لرفع كفاءة المرأة ودورها في 3 قطاعات أساسية تعنى بالتصنيع الغذائي في 3 مناطق في الأردن، وهي الألبان ومنتجات القمح والبندورة المجففة، وذلك بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين في الأردن ومع جهات متعددة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني".

شهاب

وتحدثت الأميرة المحامية مقررة لجنة إنماء الريف في الرابطة المارونية كارلا شهاب التي قالت: "لتحفيز تطوير إنتاج الصناعات الغذائية التقليدية وتصريفها وضعنا الخطة التالية: أولاً: العمل على خلق مناخ ثقافي من خلال الإعلام، يرسّخ قيم احترام وحب كلّ ما هو موروث أو محلّي أو تقليدي بما في ذلك المنتجات الغذائية التقليدية، أو ما يُعرف بـ"المونة"، ثانيًا: الضغط لتفعيل دور وزارة شؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم مساندة حقيقية للصناعات التقليدية (إنتاجاً وتصريفاً)، ثالثًا: تنظيم هذا القطاع، رابعًا: الحدّ من الانتشار السريع لنمط استهلاك ما هو آنٍ من الغرب، ووضع حدّ لتغلغله في مجتمعاتنا.... وخامسًا: وضع استراتيجية للنهوض والتطوير... "

شعبان

ثم تحدث الدكتور هشام شعبان عن مشروع "إرادة" معتبراً إياه "برنامجاً وطنياً تنموياً، تموّله وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية. تأسس في العام 2002، تنفّذه وتشرف عليه الجمعية العلمية الملكية التي تملك إمكانات تكنولوجية وفنية ومختبرات عالية. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والفنية والمتجرية للمواطن الأردني، بغية مساعدة الأفراد والتعاونيات على تأسيس وتطوير مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة أو منزلية من شأنها أن تحقق فرص عمل ودخل للأسر والحد من البطالة".

واكيم

ثم ألقت عميدة كلية العلوم الغذائية والزراعية في جامعة الروح القدس- الكسليك الدكتورة لارا حنا واكيم كلمة شددت فيها على "أهمية ورشة العمل هذه التي تسلّط الضوء على دور المرأة في استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسّين سُبل العيش والرفاهية في المناطق الريفية خاصة". وأضافت: "من يعلّم امرأة، يعلّم جيلاً كاملاً"، وما هي الحال إذا عملنا على تمكين المرأة ليس من خلال الوصول إلى المعرفة فحسب، بل بمنحها الفرص المتساوية والعمل على إيصال صوتهن". إلاّ أنّ الواقع يُظهر صورة معاكسة تماماً: فبحسب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، تتمتّع النساء في البلدان المتطورة بدور أساسي في الأمن الغذائي وهنّ مسؤولات عن تأمين 43% من القوة العاملة الزراعية. وتقدّر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) أنّه، بسبب أزمة أسعار المواد الغذائية الأخيرة، دخل 44 مليون شخص في دائرة الفقر وإنّ 60% من الذين يعيشون في فقر مدقع هم من النساء. ألم يحن الوقت للتفكير برؤية مستقبلية بديلة للعالم؟"

الوزير أوغاسابيان

وفي ختام الافتتاح ألقى وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان كلمة أشاد فيها بهذا الصرح الجامعي العزيز على قلبه، وقال: "هو ليس فقط صرح أكاديمي يساهم في تعليم الأجيال بل هو صرح يسعى لبناء الإنسان وتنشئته على الثوابت والقيم والمبادئ الاخلاقية، ويشرفني أن أواكب بعض نشاطاته".

وأضاف: "يمر الإنسان في حياته بالكثير من المراحل والظروف، فبعد عملي لمدة ٤٥ سنة في القطاع العام و٢٠ سنة في السياسة، أنعم الله عليّ بوزارة الدولة لشؤون المرأة وهي وزارة جديدة في لبنان. فخلال سنة ونصف أصبح لدينا وزارة كاملة وفريق عمل شامل. ولقد واكبت هذه الوزارة أكثر من ٨٠ نشاطًا على مستوى كل لبنان وشهدت دعم وحضور تقني، وقدمت خلال فترة زمنية قصيرة مشاريع قوانين لمجلس الوزراء والمجلس النيابي ونأمل بأن يوافق عليها قريباً. وتمكنت هذه الوزارة خلال فترة قصيرة أن تكون موضع ثقة كل المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة. كما تمكنا من الحصول على دعم مادي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ومن سائر المؤسسات التي تعمل في هذا المجال. وسيكون لدينا فريق عمل أوروبي داخل الوزارة لمتابعة كل هذه النشاطات".

وتابع: "أصبحت اليوم وزارة ثابتة ودائمة، مع تنفيذ الكثير من المشاريع والالتزامات الخارجية والداخلية في لبنان. هذا في ما يخص الوزارة، أما في موضوع ورشة العمل اليوم، فأريد أن أنطلق من شعار واحد: لكي يتقدم العالم فهو بحاجة إلى إبداع، والإبداع موجود لدى المرأة، وبالتالي العالم بحاجة إلى المرأة. وأنا مقتنع كليًّا بهذا القول، فالمرأة لديها كل ما يلزم من قدرات وإمكانيات، من علم ومعرفة وثقافة، من التزام ونجاحات كبيرة. ويجب أن تكون موجودة في المجتمع بمختلف الأدوار..."

ثم كانت طاولتا حوار حول "دور القطاع العام ودور المنظمات الدولية والمحلية والتعاونيات بغية تطوير المنتجات الغذائية التقليدية" و"التحديات التي تواجه المبادرة وطرق مواجهتها". وانعقدت بعدها جلسات معمقة، ثم تم صدور التوصيات.