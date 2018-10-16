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قام السادة هاني زعتر و ميشال قادري و جورج شقية كممثلي عن جمعية زحلة أوتاوا و زحلة نادي مونتريال و زحلة نادي تورونتو و نادي زحلة نيويورك و نادي زحلة بوسطن بزيارة السفارة اللبنانية في كندا حيث التقوا السفير اللبناني في كندا فادي زيادة و حملوه رسالة الى وزارة الخارجية و منها لوزارة الطاقة اللبنانية موقعة من رؤوساء الاندية الزحلية ،ميشال قادري ، طوني غيه ،كميل بحرصافي ،روبرت سيقلي و جان سخط يؤكدون فيها دعم الاندية المذكورة اعلاه للتمديد لكهرباء زحلة التي امنت الكهرباء لزحلة و ستة عشر بلدة ٢٤/٢٤ معتبرين ان اي مس بشركة كهرباء زحلة هو خط احمر .



و جاء في الرسالة :

"صاحب السعادة

السيد فادي زيادة

سفير لبنان الكندي

سعادة السفير المحترم

نحن ، الرؤساء وأعضاء اندية زحلة في الخارج ، والتي تضم 15000 عضو من جمعيات زحلة في أمريكا الشمالية ، نود أن نعرب عن دعمنا القوي لعائلاتنا واهلنا في زحلة والبلديات الـ15 المحيطة بها و نريد أن نوضح أن EDZ (شركة كهرباء زحلة) هي خط أحمر ، ولن تقبل أي تغيير في الحالة الكهربائية القائمة

و بالترخيص الذي تم منحه وتم إنشاؤه في عام 1927 إلى شركة كهرباء زحلة EDZ و المرافق التي تم إنشاؤها اعتبارًا من مارس 2015 مع شركة Aggreko شركة توليد الطاقة القائمة.



وكل ما نطلبه هو دعم الحكومة اللبنانية للمساعدة في تجديد عقد شركة كهرباء زحلة EDZ ، والحفاظ على التوزيع الكهربائي أربع وعشرين ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع ، إلى زحلة والمناطق المحيطة بها.

نشكركم على اهتمامكم بهذه المسألة الهامة.

بإخلاص،

جمعية زحلة أوتاوا - الرئيس ميشال قادري

زحلة نادي مونتريال - الرئيس طوني غيها

زحلة نادي تورونتو - الرئيس ، كميل بحرصافي

نادي زحلة نيويورك - روبرت سيقلي

نادي زحلة بوسطن - جان سخط

"خطاب مقدم من: هاني زعتر - المؤسس المشارك لرابطة زحلة أوتاوا

ميشال قادري - رئيس جمعية زحلة أوتاوا

جورج شقية - مجلس زحلة بأمريكا الشمالية