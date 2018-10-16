خطّ ساخن لشكاوى العنف الأسري

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بناءً على توجيهات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبغية معالجة شكاوى العنف الأسري بطريقة فعّالة وسريعة، وضعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الخط الساخن رقم 1745 المرتبط مباشرة بغرفة عمليات هذه المديرية العامة، لمعالجة شكاوى العنف الأسري، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/10/2018، وقد تمّت معالجة 4 شكاوى منذ بداية شهر تشرين الأول الحالي لغاية تاريخه.



تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الكرام إلى عدم التردد في الإبلاغ عن شكاويهم، وذلك عبر الإتصال المباشر بالخط الساخن المذكور في الأمور المشار إليها أعلاه".