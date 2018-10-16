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بالصور - التيار الوطني الحر في مونتريال - كندا يحيي ذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠

16
OCTOBER
2018
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أقامت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر قداساً الهياً لذكرى شهداء ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ في كاتدرائية مار مارون ترأسه المطران بول مروان تابت مطران كندا للموارنة وشاركه الأب دانيال فارس. حضر الإحتفال قنصل لبنان في مونتريال السيد انطوان عيد، النائب في البرلمان الكندي السيدة ايفا ناصيف وزوجها الكريم، الشيخ عادل حاطوم معتمد مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في كندا، السيدة ألين ديب عضو بلدية لافال (Laval) ، السيد عارف سالم عضو المجلس التنفيذي في بلدية مونتريال والمستشار في بلدية سان لوران(Saint-Laurent)، المحامي جوزف دورة عضو بلدية مون رويال (Mont Royal), السيد روبير محفوظ منسق عام كندا في التيار الوطني الحر ممثلاً بالسيدة عبير شمعون. كما حضر السيد فنسان شدياق رئيس قسم الكتائب في مونتريال، السيد جوزيف خيرالله رئيس حزب الوطنيين الأحرار في مونتريال وحرمه، السيد أحمد برجاوي عن الحزب الشيوعي اللبناني في مونتريال ممثلاً بالسيد رفيق الأسمر، وبعض الفاعليات، رؤوساء الجمعيات والإعلاميين، المناصرين و الأعضاء.
 
في عظته، قال المطران تابت: :"نقف اليوم امام شهداء الوطن وقفة ضميرية، ولهم علينا حق الوقوف والمطالبة بحكومة تعطيهم حقهم، ومن هنا، من امام ممثل الدولة اللبنانية والمرجعيات السياسية والدينية والفاعليات على اطيافها، نطلق صرخة مدوية مطالبين بتشكيل حكومة تمكن لبنان من الوصول الى بر الامان". كما دعا الجميع للصلاة من اجل رئيس الجمهورية وكل المسؤولين ليقوموا بواجبهم الوطني كما يجب، والصلاة لشهداء الوطن طالبا من الرب ان يتغمدهم بواسع رحمته.
 
تلى القداس لقاء ولقمة رحمة عن أرواح الشهداء في قاعة الكنيسة. بعد النشيد الوطني الكندي واللبناني، أنشدت السيدة ريما حايك بعض الأغاني الوطنية، تلاه فيلم مصور عن مجزرة ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠. كما ألقى المطران تابت كلمةً جاء فيها ان شهداء الجيش اللبناني هم شهداء كل الوطن بعيداً عن دياناتهم ومذاهبهم، وانّ من استشهد من أجل قضية هو من يستحق القيامة. كما نوّه الى ان الجيش هو ضامن الوحدة، ضامن الوطن وضامن البقاء. وختم بتحية لرئيس الجمهورية، قائد الجيش، لكل ضابط في الجيش، الشداء وأهل الشهداء.
 
ثم ألقت السيدة ريما المقداد، منسقة التيار الوطني الحر في مونتريال كلمة وجاء فيها ترحيباً بالحضور تلتها كلمة مؤثرة عن المناسبة فقالت: "نجتمع إليوم في ذكرى عزيزة جداً على قلوب أبناء التيار الوطني الحر، نتذكر فيها شهداءً لنا سقطوا ليحيى لبنان سيداً، حراً، مستقلاً.
 
قبل ٢٨ سنة، في ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ وقف ميشال عون في وجه كل شواذ الأرض ورفض أن يحني رأسه للعاصفة....
قبل ٢٨ سنة تامرات الميليشيات وقوى الامر الواقع مع المحتل لضرب سيادة الدولة وإخراج رمزها بالقوة."
ثم أشعلت الحضور عندما قالت "
١٣ تشرين ١٩٩٠
أرادوه نسياناً... فكان ذكرى سنوية
أرادوه قيداً... فكان ثورةً ونضال
أرادوه ظلمة... فكان نوراً
أرادوه إنكساراً.... فكان نصراً
أرادوه غربةً.... فكان عودةً تسونامية
أرادوه مبعداً و منفياً.... فعاد رئيساً جبل في بيت الشعب
أرادوه ضعيفاً... فأصبح لبناناً قوياً
أرادوه شهداءً..فكان ٣٤٠٠٠  منتسباً للتيار الوطني الحر
 
من بعدها توجّهت لأعضاء التيار الوطني الحر في مونتريال قائلة:
رفاقي في التيار الوطني الحر،  إليوم و بعد ٢٨ سنة هم هم، لا يزالون حتى إليوم مستمرين بالتامر على السيادة وضرب الدولة و عرقلة قيامها ومسيرة الاصلاح فيها. اليوم نعيش ١٣ تشرين آخر ومختلف، حملة التحريض والكذب والإشاعات هي ١٣ تشرين من نوع آخر، الإغتيال السياسي للعهد هي ١٣ تشرين جديد، تعطيل الحكومة والعمل على افشال العهد أيضاً ١٣ تشرين مختلف، هم هم ولكن نحن نحن ايضاً، نحن ساحات قصر الشعب، نحن الكتيبة ١٠٢ في ضهر الوحش، نحن 7 آب، نحن تفاهم و نصر ٢٠٠٦، نحن تسونامي ٢٠٠٩, نحن التيار الوطني الحر ، نحن لبنان القوي ، و كرامةً لكل شهيد ذهب فدى الوطن ، وحياة كل إلي راحوا، نحن مكملين و ما في شي بخوفنا،  نحن مكملين و ما في شي بيكسرنا، مكملين من أجل لبنان  الحريه والسياده و الإستقلال، مكملين ما في شي بوقفنا....
١٣ تشرين ١٩٩٠
 
أرادوه نهايةً..... فكان بداية اللانهاية
 
عشتم، عاش التيار الوطني الحر، عاش لبنان
 
 
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