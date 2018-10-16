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بالصور - التيار الوطني الحر - السويد يحيي ذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠

16
OCTOBER
2018
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احيا التيار الوطني الحر في السويد الذكرى السنوية لشهداء الجيش اللبناني الذين إستشهدوا في ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ دفاعاً عن أرض الوطن واقام قداساً إلاهياً عن راحة نفسهم نهار الأحد ١٤ تشرين الأول بحضور سفير لبنان في السويد الاستاذ حسن صالح وروؤساء الأحزاب والجمعيات اللبنانية ومنسق هيئة أوريبرو السيد ميشال دعيبس ومنسق هيئة ياڤلي السيد اليكس صالح وكل من المنسق العام السيد طوني نصر والأمين العام السيد ميلاد أمين عن هيئة البلد ومناصري التيار الوطني الحر في السويد. وألقى السيد طوني نصر كلمة من وحي المناسبة وكلمة شعر ألقاها السيد اليكس صالح.


وأقامت منسقية التيار الوطني الحر في مدينة يوتبوري قدّاس وجناز عن راحة نفس شهداء ١٣ تشرين. وحضر القداس نائب المنسق العام السيد ناجي الضهر ممثلاً هيئة البلد بحضور ممثلين عن كافة الأحزاب اللبنانية في المدينة ولفيف من أبناء الجالية اللبنانية ومناصري التيار الوطني الحر في المدينة. قدّم بالمناسبة نائب منسق هيئة البلد السيد ناجي الضهر برفقة عناصر سابقين من الجيش اللبناني إكليل من الزهر عن أرواح الشهداء على وقع موسيقى الجيش . كما ألقى السيد خير سكاف منسق يوتبوري كلمة التيار للمناسبة .

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