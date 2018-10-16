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بالصور - التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة يحيي ذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠

16
OCTOBER
2018
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اقام التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة قداساً عن راحة انفس شهداء ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠، في كنيسة سيدة لبنان، ترأسه رئيس الرسالة المارونية الاب جوني سابا، وحضره المستشار مروان فرنسيس ممثلا سفير لبنان في لندن رامي مرتضى، والقنصل حازم عبد الصمد، ومنسق عام قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر الدكتور مارك زبّال، ونائبه لمنطقة أوروبا رالف معكرون، وممثل حزب القوات اللبنانية بيار منصور، ومفوض الاحرار في اوروبا علام خوري، وممثل حركة امل حسين خليل، وحزب الكتائب اللبنانية سيمون سمعان، بالاضافة الى منسق هيئة التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة امين الخوري واعضاء الهيئة وحشد من ابناء الجالية.


وفي عظته، شدد الاب سابا على معاني الشهادة واهمية ان يبذل الانسان نفسه في سبيل الوطن والآخرين، مصلياً على نية عودة المفقودين.


وعقب القداس كان لقاء في باحة الكنيسة رفع في خلاله العلم اللبناني وعلم الجيش، استتبع بغداء كانت فيه كلمة لمنسق الهيئة امين الخوري عن معاني ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ موجها التحية الى رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، ومؤكدا ان مسيرة بناء الدولة لن تتوقف.

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