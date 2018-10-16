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بالصور - التيّار الوطنيّ الحرّ سويسرا يحي ذكرى ١٣ ت١ ١٩٩٠

16
OCTOBER
2018
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احيا التجمع من أجل لبنان التيار الوطني الحر - سويسرا ذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ في كنيسة الآباء الكبوشيين في فريبورغ بقداس عن روح شهـدائنا الأبطال الذين سقطوا دفاعا عن الوطن وذلك بحضور اصحاب السعادة النائب زياد اسود، وسفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين، وسفير لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيڤ سليم بدورة، والسفير ريان سعيد، وحشد من المناصرين للتيّار الوطنيّ الحرّ والجالية اللبنانية،كما شاركت في القداس منسقة التيار في هولندا السيدة تريز زغيب.



وبالمناسبة أقيمت مأدبة غداء في مطعم BekaaHouse Fribourg على شرف المدعوين وبعد الوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهـداء ألقى منسق التيار الوطني الحر في سويسرا مارون ابوزيد كلمة، بعدها أتت كلمة النائب زياد اسود كالعاصفة استرجع فيها الماضي المؤلم في ذلك اليوم المشؤوم من ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ عندما كان شابا ومناصر لسياسة العماد عون وناشطا في الصليب الأحمر اللبناني وهـو من دفن بيديه وزملائه عددا كبيرا من الشهـداء في أماكن عدة دون معرفة هـويتهم...

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