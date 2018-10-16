إعادة فتح معبر نصيب: عوائد كبيرة للبنان لسد العجز

A + A -

كتب فراس الشوفي في الأخبار:



تشكّل عودة العمل بمعبر نصيب بالنسبة إلى لبنان حاجة قصوى، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد. مرّةً جديدة يعود ميناءا بيروت وطرابلس إلى العمل واستقبال البضائع المخصصة للنقل إلى الخليج بعد سنوات القحط الأربع الماضية. وفيما تؤدي موانئ لبنان أهميّة كبيرة بالنسبة إلى الدولة السورية بإدخال «العملة الصعبة» التي تحتاجها سوريا في هذا الوقت، تؤمّن عودة لبنان لأداء دور مركز «الترانزيت» عوائد كبيرة يحتاجها لبنان لتسديد جزء من عجزه.



ولا تقتصر انعكاسات افتتاح نصيب على لبنان والأردن فحسب، بل تعوّل تركيا أيضاً على أهمية هذا الطريق الحيوي لإعادة وصل تركيا بالخليج العربي برّاً من الطريق الأقصر والأقرب عبر الأراضي السورية. إلّا أن مسألة عودة العلاقات التركية ــ السورية مرهونة بعوامل كثيرة، أبرزها الانسحاب التركي من الأراضي السورية المحتلة ووقف دعم الجماعات المسلّحة، والظروف الدولية المواتية لمثل هذه الخطوة، بعد سنوات من التخريب التركي والتآمر على سوريا.





