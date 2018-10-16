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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16-10-2018

16
OCTOBER
2018
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الأخبار
فتح المعابر: سوريا تحصد انتصاراتها
‫جاءت التعليمة: الحكومة جاهزة!
واجهة صيدا البحرية: «مجهول» يحرّر الملك العام
‫لفلفة برعاية أميركية: إبن سلمان بريء من دم خاشقجي!

البناء
ترامب يعرض على سلمان التسوية: الاعتراف بقتل الخاشقجي دون قرار ملكي
المعلم: سندخل إلى إدلب... وبعدها شرق الفرات... ونفضل التفاهمات
الحريري يعترف بأرسلان شريكاً حكومياً... والناشف من بعبدا لتمثيل القومي

الجمهورية
الحكومة نضجت.. والولادة أوشكت؟
لبنان في أسبوع حاسم
جنبلاط لـ"الجمهورية": أتفهّم الجغرافيا السياسية..
دمشق: التأكد من تطبيق اتفاق إدلب يتطلب وقتا

اللواء
الحكومة على طريق الولادة القيصرية.. والدخان الأبيض يسابق الأمطار الرعدية
تضامن إسلامي وعربي مع السعودية.. والعقوبات الجديدة تخرج "الصحة" من حزب الله؟
تراجع أميركي عن الإتهامات.. وتحقيقات في القنصلية السعودية في اسطنبول
معبرا نصيب والقنيطرة مفتوحان.. و«الجهاديون» يرابطون في المنطقة العازلة
القانون العنصري يفجر «الكنيست» بمقاطعة خطاب نتنياهو

الديار
الحريري اجتمع مع باسيل ورياشي ويربح حكومته الليلة
رياشي : صديقنا جبران باسيل قد غير رأيه ايجابيا اليوم

المستقبل
تفاؤل بحراك "بيت الوسط".. والعين على "لقاء بعبدا"
اتصل بالملك سلمان وأشاد بالتعاون السعودي-التركي في التحقيق.. ترامب لا يستبعد "قتلة مارقين" في قضية خاشقجي
إسرائيل تهدد بمواجهة شاملة مع "حماس"

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