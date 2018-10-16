معبر نصيب يعيد الحركة التجارية للزراعة اللبنانية

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اشاع إعادة فتح معبر نصيب على الحدود بين الأردن وسوريا، أمس، تفاؤلاً في أوساط المزارعين اللبنانيين والمصدرين، في استعادة الحركة التجارية والتصديرية باتجاه دول الخليج، بعد توقف استمر من العام 2015 تكبد خلاله المزارعون والتجار والمصدرون خسائر مالية كبيرة، بسبب الخطر الأمني على الحدود أولاً، واستحالة مرور الشاحنات بين لبنان والأردن عبر سوريا.



وأكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إمكانية مباشرة المزارعين وأصحاب الشاحنات عملية التصدير، وذلك بعد اجرائه اتصالات مع الجانب السوري، وهذه الاتصالات نفت علامات الاستفهام التي طرحت بشأن منع دخول وخروج البضائع من لبنان واليه عبر الأراضي السورية.



ونوّه الرئيس عون بالاتفاق بين السلطات الأردنية والسورية على فتح معبر نصيب الحدودي، معتبراً ان هذا الأمر سيعود بالفائدة أيضاً على لبنان ويعيد وصله براً بعمقه العربي، بما يتيح انتقال الأشخاص والبضائع من لبنان إلى الدول العربية وبالعكس.