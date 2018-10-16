ملف رشى الضباط... تابع

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استدعت النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قائد الدرك السابق العميد جوزيف الحلو والعقيد وائل ملاعب على خلفية ادعاء أحد الموقوفين بدفع رشى لعدد من ضباط قوى الأمن الداخلي. ولم يُعرف إذا كان هذان الضابطان قد جرى استدعاؤهما كمشتبه فيهما أو كشاهدين، علماً بأن ملاعب هو الضابط الذي اندلعت بسببه أزمة بين النائب السابق وليد جنبلاط والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بعدما منع جنبلاط المدير العام من توقيف الضابط المحسوب عليه رغم وجود شبهات في تورطه في قضايا فساد.