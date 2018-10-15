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* مقدمة نشرة اخبار "او تي في"



بين سوريا والأردن، فتح معبر نصيب-جابر، وقوبل محليا بإيجابية كبيرة، في ظل الضوء الأخضر الممنوح لعبور صادرات لبنان. وبين سوريا والجولان المحتل، فتح معبر القنيطرة، وعاد العلم السوري ليرفرف فوقه للمرة الأولى منذ سنوات.

وبين سوريا والعراق، مفاوضات جدية في دمشق، لإعادة فتح المعابر.



أما لبنانيا، فبرز مساء اليوم فتح معبر خلدة-بيت الوسط، ومعبر التهدئة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، الذي عبر عنه بوضوح بيان صادر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار.



أما معبر حكومة الوحدة الوطنية، فيتوقف فتحه على الايجابيات المتبادلة، وعلى نتيجة اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية في وقت غير بعيد، علما ان بيت الوسط شهد في الساعات الأخيرة، ومن المتوقع أن يشهد في الساعات المقبلة لقاءات بارزة.



لكن، في انتظار انطلاق مسار التشكيل، مسار العمل البرلماني مستمر، ومن ضمنه محاسبة الوزراء تحت سقف الدستور والقانون، وضمن اطار الديمقراطية البرلمانية القائمة اساسا على ثنائية الرقابة والمحاسبة، وهذا بالضبط ما شهدته لجنة المال والموازنة اليوم، وما يرتقب أن تشهده في الآتي من الأيام.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



ارتياح رسمي إقتصادي لبناني لفتح المعبر السوري الأردني جابر نصيب وسيصار الى استئناف التصدير عبره.



وفي الجولان أعادت الامم المتحدة فتح معبر القنيطرة باتجاه الداخل السوري ولتمكين قوة مراقبة الهدنة من متابعة عملها بعد توقف على خلفية الحرب الأهلية السورية.



وفي الداخل الفلسطيني تهديدات إسرائيلية لغزة ومهلة لحركة حماس حتى يوم الجمعة.



ويبقى الأبرز في الخارج التحقيق التركي في القنصلية السعودية حول إختفاء الصحافي جمال خاشقجي. وقد اتصل الرئيس الأميركي بالعاهل السعودي وأرسل الى الرياض وزير خارجيته.



حكوميا حراك على خط بيت الوسط وإشارة من الرياشي بعد لقائه الرئيس المكلف الى أيام أو أكثر بقليل لولادة الحكومة العتيدة بالرغم من إبلاغ الوزير أرسلان الرئيس المكلف تمسكه بتوزير أحد المناصرين كآخر تنازل يقدمه لتسهيل التأليف ويبدي استعدادا للقاء جنبلاط ورؤساء الحكومات السابقين. والوزير باسيل يطلب من مناصري التيار وقف السجال مع القوات.



وفيما عدا ذلك المحافل السياسية ترقب اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية. وقد تلقى الرئيسان عون والحريري نصائح فرنسية بالإسراع في تشكيل الحكومة لكي لا يكون لبنان مكشوفا أمام التطورات الإقليمية.





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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



اثنين الفتح سلك على محاور عدة.. معبر نصيب أعيد تشغيله على ثلاثة خطوط أردنية سورية لبنانية ..القنصلية السعودية في إسطنبول فتحت أمام لجنة مشتركة سعودية تركية .. وبيت الوسط فتح على طروح لطلال أرسلان لتسهيل تأليف الحكومة لكن المسارات هذه لا تعني بالضرورة أن الحكومة سالكة .. أو أن تحقيق القنصلية سيخرج جمال الخاشقجي حيا من بين ركام المعلومات التي رسمت مصيره ..وحده معبر نصيب سجل الفتوحات وسيحصد أرباحها الاقتصادية فبعد ثلاثة أعوام من إغلاقه قسرا يعود نصيب الى العمل .. وينال لبنان نصيبه من تسيير الشاحنات من دون منة السياسيين اللبنانين الذين اختاروا النأي بالنفس وترفعوا عن التواصل مع الحكومة السورية وآثروا الحفاظ على مشاعرهم القومية الثورية الوطنية التي لا ضير في خدشها وإهانتها في أماكن أخرى ولكن سوريا لم تعامل لبنان بالمثل واستجابت للمساعي التي بذلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حيث تنقلت جهوده بين دمشق وعمان ولقاء الملك الأردني عبدالله الثاني ولما لزمت قضية المعبر الى اللواء ابراهيم من دون أي عناء سياسي آخر .. كانت دولة العراق تعي أهمية المعابر الإستراتيجية وتوفد وزير خارجيتها إبراهيم الجعفري الى سوريا للتنسيق حول فتح معبر البوكمال الحدودي .. بحيث لم تصب مشاعر رئيس الدبلوماسية العراقية بأي خدوش في الوطنية والدبلوماسية بأرفع مستوياتها تحركت على ملف جمال الخاشقجي .. فأميركا ستوفد وزير خارجيتها مايك بومبيو إلى الرياض .. بعثة سعودية تركية دخلت القنصلية للمعاينة أما سيناريو الإخراج فقد ترك للرئيس واسع الخيال دونالد ترامب الذي لم يستبعد أن يكون هناك قتلة مارقون وراء ما حدث للصحافي السعودي على أن المارقين السياسيين هم حتى اليوم دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان .. صاحبا الخبرة بصياغة التسويات وباقتراب إعلان السيناريو المفترض كانت الشرطة التركية تمعن في التسريب وتؤكد عبر مصدرين لوكالة رويترز أن لديها تسجيلا صوتيا على مقتل الخاشقجي داخل القنصلية .. وليس بالضرورة أن يكون هذا التسجيل عائدا الى ساعة " ابل ووتش" وإذا كانت ساعة الخاشقجي غير موصولة على " بولوتوث" الخارج .. فإن " ابل وتتش " سعد الحريري بدأت إرسال إشارات لم يجر التأكد ما إذا كانت مجرد " ذبذبات " أو هي فعلا تسجل عملية التأليف وإخراجها من عقارب سياسية فالحريري تلقى من أرسلان خمسة أسماء لتداول المقعد الدرزي الثالث ثم استقبل الوزير ملحم رياشي الذي نقل عنه التفاؤل مرة جديدة ولكن .. ليس كل تفاؤل يؤدي الى تشكيل حكومات حتى وإن كانت البلاد تواجه أصعب الظروف الاقتصادية وهذه الظروف تتفاقم أكثر عندما يجري الكشف عن خط سير الدولة المتهالك والمتجه صعودا نحو الهاوية .. حيث التوظيف على غاربه وفقا لمحضر ضبط سطره اليوم النائب وكيل ملف الفساد لدى حزب الله حسن فضل الله فهو تحدث عن انفلات عشوائي في التوظيف .. ومياومين غب الطلب في زمن الشكوى من تخمة المياومين ووظائف وهمية يتقاضى من يشغلها راتبا، فيما يوجد الاف الخريجين والخريجات من الجامعات لا يجدون فرصة عمل. حشو الادارات بموظفين بمسميات شتى، هناك خمس مئة وواحد وثمانون فائزا في مباريات أجراها مجلس الخدمة مستشارون برواتب عالية تحت اسم برنامج " يو ان دي بي " تجاوزات في توظيفات الإسلاك الأمنية .. وغيرها كثير . لكن فضل الله لا يزال في مرحلة التأسيس والتسميات والكلام العمومي عن الفساد واللصوصية .. من دون أن يطور خطوته نحو وضع اليد على لص واحد ..ويترك على الاعلام تعقب بقية المراحل.





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* مقدمة نشرة اخبار "المنار"



انجزت سوريا المهمة داخليا او تكاد، وفتحت معابرها مع الخارج بأكثر من اتجاه، مؤكدة انها عبرت الازمة، وهي على طريق العودة الى دورها الاقليمي والدولي من اوسع الابواب.. بوابة الاردن فتحت باكثر من عبور للبضائع والركاب، فعاد معبر جابر – نصيب الى الحياة، مقدمة لعلاقة أكثر تطورا بين البلدين، لن تقف عند حدود المردود الاقتصادي المهم لهما..



والاهم لبنانيا انه معبر سيؤمن للبنانيين أكبر نصيب اقتصادي زمن الشح، وسيعيد وصل لبنان برا بعمقه العربي كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي دعا جميع المسؤولين الى استغلال الفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مصالح المواطنين .. ولمصلحة لبنان الا تقتصر العلاقة مع سوريا بالترانزيت، على اهميته، فالمعابر بين البلدين يتم تفعيلها بالسياسة ليعود عبرها النازحون السوريون الى بلادهم، وتستجر الكهرباء الى لبنان، ويؤخذ اللبنانيون بخبرتهم الى ساحات اعادة اعمار سوريا، وفي موازين المصلحة، جلها لصالح لبنان.



العراق وبعنوان المصلحة المشتركة والشراكة بالنصر على الارهاب، تقدم خطوات بالعلاقة مع سوريا. وزير الخارجية ابراهيم الجعفري التقى الرئيس السوري بشار الاسد ووزير خارجيته وليد المعلم، وسط تأكيد ان المعابر ستفتح قريبا جدا بين البلدين، وان سوريا ستعود بقوة الى الساحة الاقليمية والدولية ..



في الساحة الاقليمية فتح الاميركي معابره لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليخرج من نفق قنصلية بلاده في اسطنبول، وان كانت المخارج لا تخرج عن سيناريوهات الافلام الهوليودية، فان آخر ابتكارات ترامب ان عناصر غير منضبطة قد تكون قتلت جمال الخاشقجي في قنصلية سعودية رسمية، وان الملك سلمان نفى أن يكون على علم بأي شيء ..



في لبنان ما بات معلوما أن الحكومة تسلك مسارا جديا، وان محطتها الاساسية اللقاء الذي سيجمع الرئيسين عون والحريري في بعبدا قريبا، على امل ان تكون الايجابية حقيقية.. اما الوظائف الوهمية التي تعتبر ابرز محطات الفساد في الادارة اللبنانية، فقد فتح ملفها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله كخطوة مهمة على طريق الاميال.





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* مقدمة نشرة اخبار "ام تي في"



إذا أردنا أن نعرف الاسباب الكامنة وراء موجة التفاؤل بقرب التوصل الى مسودة صيغة حكومية لا بد من الركون الى جملة معطيات تدفع في هذا الاتجاه، أولا التمني الحاسم للرئيس الفرنسي لتشريع التشكيل، ثانيا التمني الحاسم نفسه من السيد حسن نصر الله على الوزير باسيل الذي زاره بحسب المركزية غداة عودته من ارمينيا، ثالثا زيارة محتملة للرئيس الحريري الثلاثاء الى بعبدا ربما يحمل فيها الصيغة الحكومية الموعودة.



في سياق مواكب، حركة ضيوف فوق العادة في بيت الوسط توحي وكأن الطبخة الحكومية ربما بلغت مفترقا حاسما.

رابعا، العمل الجدي لخفض السجالات وقد اصدر التيار الحر تعميما لمحازبيه لوقف الحملات على القوات. خامسا، تركز التحركات على نوعية الحقائب التي ترضى بها أو ترفضها هذه الجهة أو تلك في إشارة الى تخطي عقبة عدد الحقائب.

توازيا، خبر مفرح للمزارعين اللبنانيين تمثل بفتح معبر نصيب بين سوريا والاردن ومن دون شروط بحسب اللواء عباس ابراهيم.



إقليميا، حركة حثيثة لحل لغز اختفاء الخاشقجي إذ دخلت واشنطن وانقرة على الخط وسط تضامن عربي شامل مع السعودية.





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* مقدمة نشرة اخبار "ان بي ان"



العالم مشرع امام التطورات والاحداث معظمها يسير باتجاه يثير القلق والحذر وحدها ابواب سوريا التي فتحت على محيطها لا تعكس الا الانفراج والارتياح معبر تلو اخر اعلنت سوريا اليوم عن اعادة افتتاحها من نصيب جابر الى القنيطرة وغيرهما اما البوكمال فعلى الطريق ضمن عملية ترتيب للعلاقات السورية العراقية. النصيب اصاب لبنان الذي يترنح تحت وطأة مصائبه الاقتصادية المتتالية وفتح قوة من نور امام مزارعين يتلمسون طريق بضائعهم ومنتوجاتهم. السوريون فتحوا الحدود وتبلغ لبنان رسميا ان الطريق سالكة، هذا ما اكده المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لل "ان بي ان" كاشفا انه نقل هذه الرسالة من السلطات السورية الى المعنيين ولم يبق سوى الخطوات الاجرائية حتى تتحرك الشاحنات مجددا عبر المصنع وتستعيد زخم الترانزيت والتصدير بعد توقف دام لسنوات. كذلك توقع وزير الزراعة غازي زعيتر عبر ال "ان بي ان" انعكاسا ايجابيا لفتح المعبر وخصوصا فيما يتعلق بالصادرات الزراعية.



حكوميا لا جديد طالما قل اللقاء بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري حتى ولو كان متوقعا خلال الساعات القليلة المقبلة ومن جديد اراد الرئيس المكلف تحصين موقعه سنيا وصلاحياته كرئيس للسلطة الاجرائية واجتمع هذا المساء مع رؤساء الحكومات السابقين قبل زيارته المرتقبة الى بعبدا.



اما الرئيس نبيه بري الموجود في جنيف فقد اعلن انه مستعد ليحمل نفسه ويعود الى بيروت اذا اتفق رئيسا الجمهورية والحكومة المكلف. الرئيس بري اشار الى ان الامور واضحة ولا تحتاج الى التعبير فيما يخص اسباب تأخير ولادة الحكومة. الرئيس بري الذي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف استخدم سلاح الدبلوماسية البرلمانية نصرة لقضية فلسطين وشعبها في ظل محاولات طمسها عبر استخدام مقنع لمشاريع اخرى واعطائها الاولوية كبنود طارئة على جدول اعمال المؤتمر. هذه المشاريع تتعلق خصوصا بحجب الاموال عن الاونروا واعطاء المهاجرين حقوقا سياسية ما يشكل لغما ينطوي على مخاطر كثيرة منها محاولة تمرير التوطين على ما اوضح الرئيس بري الذي شدد من على منبر الجمعية العامة على المقاومة التي لم يعد ثمة شيء يجدي سواها.



الوقائع الاقليمية والدولية المتحركة تنقلت اليوم متسارعة على الخارطة الممتدة حدودها بين السعودية وتركيا والولايات المتحدة تحت عنوان كبير اسمه جمال خاشقجي. في اسطنبول دخل المحققون الاتراك او هم الان في طريقهم الى مبنى القنصلية السعودية علما بان لدى الشرطة التركية تسجيلا صوتيا يشير الى مقتل خاشقجي داخل المبنى على ما تقول مصادر في انقرة. ووزير الخارجية الاميركي هو الاخر في طريقه الى الرياض موفدا من الرئيس دونالد ترامب الذي بدا له خلال اتصال مع الملك السعودي ان قتلة مارقين غير منضبطين قد يكونون وراء ما حدث لخاشقجي.





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* مقدمة نشرة اخبار "ال بي سي"



أمران ، على الأقل لا تعرف الدولة عنهما شيئا أو لديها معلومات مجتزأة عنهما ، أو أنها تعرف جزءا يسيرا ، ...



إنها دولة تفتقر إلى الداتا الدقيقة ، وهذا هو الخطر ... الأمر الأول هو أنها لا تعرف عدد الموظفين والمتعاقدين لديها ، فجاءت كلفة سلسلة الرتب والرواتب بأكبر مما توقعت ومن المعلومات التي قدمت ، كما أنها لم تتنبه إلى فضيحة التوظيف حتى بعد وقفه بالقانون ، فبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب أدخل إلى الوزارات 824 بين موظف ومتعاقد ، و656 إلى المؤسسات العامة ، فيكون المجموع 1480 تم إدخالهم بشكل مخالف للقانون ، وهذا الرقم ليس نهائيا لأنه الرقم المتوافر لدى مجلس الخدمة المدنية ، ويبقى ما هو موجود لدى التفتيش المركزي ... هكذا ، دولة تنوء تحت أعباء مليارات الدين وانتفاخ القطاع العام ، توظف 1840 في فترة سنة ، قافزة فوق القانون الذي يمنع التوظيف والتعاقد ، وانطلاقا من هذا المعطى ، هل ستبدأ المحاسبة ؟



في هذا السياق ، علمت الـLBCI أن الأسئلة التي طرحت اليوم على وزارة الصحة ، في اجتماع لجنة المال والموازنة ، لجهة تجاوز الأرقام المحددة في الموازنة ، ستتوسع لتشمل سائر الوزارات على قاعدة محاسبة التجاوزات التي تم اقترافها .



والأمر الثاني الذي لا تعرفه الدولة ، أو تعرف عنه النذر اليسير ، هو مصير بعض أبنائها : اليوم الذكرى الخامسة لاختفاء المصور سمير كساب في سوريا ، وسنكون في النشرة مع تقرير خاص وحصري حيث لاحق الزميل أدمون ساسين القضية من بيروت وصولا الى تركيا .



وقبل عرض هذا التقرير نشير ، ووفق معلومات خاصة بالـLBCI إلى أن حراكا جديا ولقاءات منها معلن ومنها بعيد عن الأضواء ، يتعلق بالملف الحكومي ، وقد يفضي إلى فتح كوة في جدار العراقيل التي تؤخر تشكيل الحكومة .





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* مقدمة نشرة اخبار"المستقبل"



بعد اكثر من تاكيد بان الايام القليلة المقبلة قد تشهد النهاية لازمة تشكيل الحكومة فان بيت الوسط بدا اليوم العنوان للحراك السياسي المتصل بالحكومة على طريق تذليل العقد التي تحول دون اعلانها حتى اللحظة .



فالرئيس الحريري الذي يجتمع في هذه الاثناء الى رؤساء الحكومات السابقين كان التقى وزير الاعلام ملحم الرياشي ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان الذي اعلن بانه تنازل كثيرا من اجل تشكيل الحكومة معربا عن استعداده للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برعاية الرئيس الحريري او الرئيس ميشال عون.



واليوم اكدت مصادر قصر بعبدا لتلفزيون المستقبل ان الامور تتحرك في مناخات ايجابية وان اللقاءات التي يجريها الرئيس المكلف من شانها ان تثمر تشكيلا للحكومة ولم تستبعد عقد لقاء قريب بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل



حياتيا فان اعادة فتح معبر نصيب بين الاردن وسوريا من شانه ان يعود بالفائدة على لبنان وفق ما اكد رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال اعادة وصله برا بعمقه العربي مما يتيح إنتقال الأشخاص والبضائع من لبنان إلى الدول العربية وبالعكس. ودعا الجميع الى استغلال الفرص المتاحة لدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق مصالح المواطنين



اقليميا وبعد الغموض الذي اكتنف قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي دخل فريق سعودي تركي مشترك الى القنصلية السعودية لتفتيشها وفيما اوفد الرئيس دونالد ترامب وزير خارجيتة الى المملكة اشار إلى احتمال أن يكون خاشقجي قد قتل على أيدي قتلة غير منضبطين مشيدا بالتعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق وبحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بالقضية .





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