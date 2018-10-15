درغام: الخارج لن يفكر بالمصالح اللبنانية ونحن مع كل مصالحة لبنانية لبنانية

A + A -

أكد نائب تكتل لبنان القوي أسعد درغام خلال مقابلة على شاشة NBN ضمن برنامج "آخر كلام" ، أننا كتيار الوطني الحر ننطلق دائما من ثوابتنا، وخلافنا في وجهات النظر مع القوات اللبنانية عمرها آلاف السنين، ونتمنى أن تتوقف الاتصالات الخارجية، وعندما نفكر لبنانيا ونعمل لبنانيا نصنع حكوماتنا لبنانيا.

ـ نحن من قمنا بالتفاهمات والمصالحات مع مختلف الأطراف.

ـ خطاب وزير الخارجية جبران باسيل في المحافل الدولية يركز دائما على وحدة لبنان.

ـ الخارج لن يفكر بالمصالح اللبنانية ونحن مع كل مصالحة لبنانية لبنانية.

ـ القوات اللبنانية يستغلون موضوع الكهرباء شعبيا ويصوروا كأن خطتنا للكهرباء هي البواخر، لكنها حل مؤقت حتى انجاز بناء المعامل، وباقي الكتل موافقة على خطة الوزارة لكن الهجوم يكون دائما من القوات التي تعترض لمجرد العرقلة

ـ ما يقوله رئيس التيار الوطني الحر الوزير باسيل ليس شعارات وانما حقائق وثوابت نؤمن بها ونعمل وفقها.