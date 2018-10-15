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15 تشرين الأول 2018 يوم المعابر المفتوحة بامتياز

15
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15 تشرين الأول 2018 يوم المعابر المفتوحة بامتياز.

بين سوريا والأردن، فُتح معبر نصيب-جابر، وقوبل محلياً بإيجابية كبيرة، في ظل الضوء الأخضر الممنوح لعبور صادرات لبنان.

وبين سوريا والجولان المحتل، فتح معبر القنيطرة، وعاد العلم السوري ليرفرف فوقه للمرة الأولى منذ سنوات.

وبين سوريا والعراق، مفاوضات جدية في دمشق، لإعادة فتح المعابر.

أما لبنانياً، فبرز مساء اليوم فتح معبر خلدة-بيت الوسط، ومعبر التهدئة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، الذي عبر عنه بوضوح بيان صادر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار.

أما معبر حكومة الوحدة الوطنية، فيتوقف فتحه على الايجابيات المتبادلة، وعلى نتيجة اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية في وقت غير بعيد، علماً ان بيت الوسط شهد في الساعات الأخيرة، ومن المتوقع أن يشهد في الساعات المقبلة لقاءات بارزة.

لكن، في انتظار انطلاق مسار التشكيل، مسار العمل البرلماني مستمر، ومن ضمنه محاسبة الوزراء تحت سقف الدستور والقانون، وضمن اطار الديموقراطية البرلمانية القائمة اساساً على ثنائية الرقابة والمحاسبة، وهذا بالضبط ما شهدته لجنة المال والموازنة اليوم، وما يرتقب أن تشهده في الآتي من الأيام.

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