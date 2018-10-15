living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معبر نصيب يفتح من الجانب اللبناني السوري ابتداء من يوم غد

15
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نجحت المساعي التي بذلت على ارفع المستويات بفتح معبر نصيب من الجانب السوري اللبناني والذي يشكل شريانا حيويا بالنسبة للاقتصاد اللبناني. فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم زفّ لرئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي في اتصال هاتفي، خبر فتح معبر نصيب مجددا كخط ترانزيت أمام المصدّرين اللبنانيين الى الدول العربية، بموازاة فتحه من الجانب الاردني السوري

هو خبر انتظره المصدرون منذ حوالى الثلاث سنوات ولم يكن وقعه عابرا نتيجة الخسائر المالية الكبرى التي تكبدوها في مختلف المجالات، غير أن المعبر سيفتح أمام السيارات السياحية كما تشير المعلومات. أما دول المحيط فستسفيد بدورها ايضا كونها ستحمّل البضائع من مرفأ بيروت أقرب مرافئ المنطقة الى حدود الاردن يقول نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس

وفيما لا تزال عملية فتح المعبر في مرحلتها التحضيرية مع انطلاق ورشة صيانة الطرقات لا تزال الحكومة اللبنانية مطالبة باعلاء مصلحة اللبنانيين على كل الاعتبارات

هذا ويطالب المصدرون الحكومة اللبنانية بالتحاور مع الحكومة السورية لعدم رفع الرسوم على الشاحنات من اجل لخسائرهم المالية.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout