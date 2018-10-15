معبر نصيب يفتح من الجانب اللبناني السوري ابتداء من يوم غد

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نجحت المساعي التي بذلت على ارفع المستويات بفتح معبر نصيب من الجانب السوري اللبناني والذي يشكل شريانا حيويا بالنسبة للاقتصاد اللبناني. فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم زفّ لرئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي في اتصال هاتفي، خبر فتح معبر نصيب مجددا كخط ترانزيت أمام المصدّرين اللبنانيين الى الدول العربية، بموازاة فتحه من الجانب الاردني السوري

هو خبر انتظره المصدرون منذ حوالى الثلاث سنوات ولم يكن وقعه عابرا نتيجة الخسائر المالية الكبرى التي تكبدوها في مختلف المجالات، غير أن المعبر سيفتح أمام السيارات السياحية كما تشير المعلومات. أما دول المحيط فستسفيد بدورها ايضا كونها ستحمّل البضائع من مرفأ بيروت أقرب مرافئ المنطقة الى حدود الاردن يقول نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس

وفيما لا تزال عملية فتح المعبر في مرحلتها التحضيرية مع انطلاق ورشة صيانة الطرقات لا تزال الحكومة اللبنانية مطالبة باعلاء مصلحة اللبنانيين على كل الاعتبارات

هذا ويطالب المصدرون الحكومة اللبنانية بالتحاور مع الحكومة السورية لعدم رفع الرسوم على الشاحنات من اجل لخسائرهم المالية.