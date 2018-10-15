مخزومي: بعض الوزارات تخالف التزمات الحكومة في مؤتمر سيدر بخفض الإنفاق وتنفيذ الاصلاحات

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أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إثر مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب أن الاقتراحات المطروحة من قبل بعض وزارات الحكومة تخالف ما كانت قد التزمت به الحكومة نفسها في مؤتمر سيدر بخفض الإنفاق وتنفيذ الاصلاحات، فالجميع يحذر من خطورة الوضع الاقتصادي لكنهم لا يلتزمون بالاصلاحات الضرورية لانقاذ هذا الوضع سواء على مستوى ضبط النفقات أم تصحيح الوضع المالي.

وشدد على ضرورة إقرار موازنة واضحة وشفافة، لافتاً إلى مثال وزارة الصحة التي تطالب برفع موازنتها إلى 75 مليار، علماً أن هذا المبلغ قد صرف من خارج الموازنة قبل إقرارها. وهذا ينافي التزامات الحكومة بتنفيذ إصلاحات وخفض الانفاق 10%. وقال: صحيح أن مسألة الدواء لها أولوية على مسائل كثيرة مثل توسعة المطار وملفات أخرى، لأنها تتصل بصحة الناس، وهذا الأمر يمكن معالجته عبر التواصل المباشر مع شركات الأدوية لتخفيض الأسعار والحصول عليها بشكل أسرع، مجدداً التأكيد على حق كل لبناني الحصول على الدواء بسعر مقبول وهذا ما وعدنا به أهالي بيروت في العقد الذي أبرمناه معهم.

وشدد على أن السياسة المتبعة في إقرار الموازنات تنطبق أيضاً على مسألة التوظيف والتعاقد العشوائي غير المدروس من قبل عدد من الوزارات، لافتاً إلى أن مشاريع القوانين تمرَّر عشوائياً وتفتقر إلى العلنية والشفافية وبغياب الأجهزة الرقابية أيضاً، ومشدداً على ضرورة الإلتزام أمام الداخل والخارج الدولي أيضاً بالإصلاحات وبسقف للإنفاق وموازنة شفافة وفي مواعيدها.