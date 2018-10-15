مخزومي مستقبلاً​ نقابة مالكي العقارات​ والأبنية المؤجّرة: للمالكين حقوقٌ على الدولة وللمستأجرين حقوق أيضاً

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، وفد نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان بحضور رئيس النقابة باتريك رزق الله، وخبراء من مجموعة مخزومي، وجرى التداول بآخر التطورات المتعلقة بالملف المتصل بقانون الإيجارات.

وإذ رحب مخزومي بالوفد متفهماً مطالبهم، قال إن هذه الأزمة التي تدور حول قانون الإيجارات المثير للجدل تستدعي مراجعة جدية للقانون في مجلس النواب، لافتاً إلى أن للمالكين حقوقٌ على الدولة وللمستأجرين حقوق أيضاً، والمهم اليوم دراسة جدية تحفظ حق الملكية الخاصة، وحق المستأجرين بحلول عادلة، وتحترم حق الناس عموماً بالسكن والأمان الاجتماعي.

وأضاف مخزومي نحن لا نقف مع طرف ضد آخر فنحن مع العدالة بين اللبنانيين لا سيما أهلنا في بيروت، الذين وعدناهم خلال الانتخابات بحلول للسكن، خصوصاً لفئة الشباب، محمّلاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية التأخير في حل مشكلة السكن والإيجارات والمالكين. وقال إنه سيدفع من موقعه في مجلس النواب لوضع قانون يعتمد الشفافية. ودعا إلى تفعيل عمل وزارة الإسكان والتعاونيات لتوفير سكن للشباب ابتداء من بيروت ووصولاً إلى مختلف المناطق اللبنانية.

واستقبل مخزومي في مكتبه أيضاً وفداً ضم عائلات بيروتية من آل حلواني وآل عليوان وآل دسوم وآل عيتاني وآل ياسين. وتطرق الحديث إلى هواجس ومطالب أهالي العاصمة ومنها قضية السكن والقروض السكنية والمياه والكهرباء وإنارة الشوارع وسواها من الملفات الحياتية الملحة.