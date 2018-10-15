living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي مستقبلاً​ نقابة مالكي العقارات​ والأبنية المؤجّرة: للمالكين حقوقٌ على الدولة وللمستأجرين حقوق أيضاً

15
OCTOBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، وفد نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان بحضور رئيس النقابة باتريك رزق الله، وخبراء من مجموعة مخزومي، وجرى التداول بآخر التطورات المتعلقة بالملف المتصل بقانون الإيجارات.
وإذ رحب مخزومي بالوفد متفهماً مطالبهم، قال إن هذه الأزمة التي تدور حول قانون الإيجارات المثير للجدل تستدعي مراجعة جدية للقانون في مجلس النواب، لافتاً إلى أن للمالكين حقوقٌ على الدولة وللمستأجرين حقوق أيضاً، والمهم اليوم دراسة جدية تحفظ حق الملكية الخاصة، وحق المستأجرين بحلول عادلة، وتحترم حق الناس عموماً بالسكن والأمان الاجتماعي.

وأضاف مخزومي نحن لا نقف مع طرف ضد آخر فنحن مع العدالة بين اللبنانيين لا سيما أهلنا في بيروت، الذين وعدناهم خلال الانتخابات بحلول للسكن، خصوصاً لفئة الشباب، محمّلاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية التأخير في حل مشكلة السكن والإيجارات والمالكين. وقال إنه سيدفع من موقعه في مجلس النواب لوضع قانون يعتمد الشفافية. ودعا إلى تفعيل عمل وزارة الإسكان والتعاونيات لتوفير سكن للشباب ابتداء من بيروت ووصولاً إلى مختلف المناطق اللبنانية.

واستقبل مخزومي في مكتبه أيضاً وفداً ضم عائلات بيروتية من آل حلواني وآل عليوان وآل دسوم وآل عيتاني وآل ياسين. وتطرق الحديث إلى هواجس ومطالب أهالي العاصمة ومنها قضية السكن والقروض السكنية والمياه والكهرباء وإنارة الشوارع وسواها من الملفات الحياتية الملحة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout