نفق يربط مرفأ بيروت بشتورا!؟

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عقد نواب البقاع اجتماعهم الاسبوعي، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، بحضور وزير الاشغال يوسف فنيانوس، وعرضوا شؤونا بقاعا انمائية وخدماتية ومعيشية.

واقترح النائب ميشال ضاهر خلال الاجتماع، بالتوافق مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، تقديم اقتراح قانون لإنشاء نفق يربط ميناء بيروت بشتورا عبر قناطر زبيدة، موضحا أن هذا النفق "يشكل حلا لمشكلة طريق ضهر البيدر، فضلا عن تفعيل الحركة الاقتصادية في المنطقة كما سيزيد من فرص العمل، ويساهم بتنفيذ مشروع الميناء الجاف".

وأوضح بيان لضاهر، أنه اقترح "تنفيذ المشروع بطريقة ال PPP أي بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"، لافتا الى أن "نواب البقاع الشمالي والغربي ونواب زحلة أجمعوا على دعم اقتراح ضاهر، لما فيه من فوائد للمنطقة، كما حصل أيضا على دعم تكتل لبنان القوي. كما طالب ضاهر الحكومة الجديدة بإدراج هذا المشروع في بيانها الوزاري".

وذكر البيان ان هذا المشروع "كان من ابرز عناوين برنامج ضاهر الانتخابي، وقد وعد بالعمل على تنفيذه في حال وصوله الى البرلمان".