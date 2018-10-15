“بطاطا” و ” البي ” يشعلان مخيم المية ومية باشتباكات عنيفة بين حركة فتح وانصار الله

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توتر الوضع الأمني في مخيم المية ومية شرق مدينة صيدا عصر الإثنين على اثر تطور اشكال بين احد عناصر الأمن الوطني التابع لحركة فتح ويدعى احمد العابد والشهير بـ”بطاطا” وبين محمد حسين الملقب بـ” ألبي ” والذي ينتمي الى تنظيم انصار الله ، ما لبث ان تحول الى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين ومن ثم توسع ليتخذ شكل اشتباكات عنيفة على اكثر من محور داخل المخيم لا سيما في مناطق التماس بين مواقع الأمن الوطني من جهة وأنصار الله من جهة ثانية.

واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي سمعت اصداء انفجاراتها في اجواء مدينة صيدا ، فيما شوهدت سحب من الدخان ترتفع من بعض الأبنية ابان الاشتباكات التي اسفرت في حصيلة اولية عن وقوع ثلاثة جرحى على الأقل نقلوا الى مستشفيي الهمشري والراعي في صيدا .

وفيما تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن التسبب بهذه الاشتبكات ، افيد ان اجواء من الاحتقان كانت سادت العلاقة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة على خلفية تراكم أحداث وملفات سياسية وامنية وقضائية تعود لفترات سابقة .

المصدر: المستقبل