اللجنة المركزية للإعلام في التيار: لوقف الحملات الإعلامية ضد القوات اللبنانية

A + A -

أصدرت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:



يطلب رئيس التيار الوطني الحر من كل الملتزمين والمؤيدين والمناصرين للتيار وقف الحملات الإعلامية ضد حزب القوات اللبنانية وعدم الانزلاق الى اي نوع من الردود على ما يتعرض له التيار من تهجمات مباشرة او غير مباشرة من مسؤولين او مناصرين للقوات، وذلك شعوراً من التيار بالأذى الذي تسبّبه هذه الحملات على المستوى الشعبي وتفادياً لأي مساس بالمصالحة التي تمت والتي يجدد التيار تمسّكه بها مهما كلفت من تضحيات وأثمان.

ومع تفهم رئيس التيار لما يشعر به أعضاء التيار من أسى وظلم نتيجة ما يتعرض له التيار ورئيسه في الاعلام والإعلان والسياسة، الا انه يهيب بالملتزمين والمناصرين الترفع وضبط النفس، ويؤكد خصوصاً رفضه لأي نوع من انواع الشتيمة او المساس بالكرامات او الشخصيات لو مهما كان السبب، لما يمثله هكذا انحراف من خروج على مبادىء التيار وأخلاقياته.