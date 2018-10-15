نواب البقاع يؤيّدون اقتراح ضاهر: اقامة نفق يربط ميناء بيروت بشتورا

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عقد نواب البقاع اجتماعهم الاسبوعي، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، في حضور وزير الاشغال يوسف فينانوس وتداولوا في شؤون وشجون البقاع الانمائية والخدماتية والمعيشية.



واقترح النائب ميشال ضاهر خلال الاجتماع، بالتوافق مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي، تقديم إقتراح قانون لإنشاء نفق يربط ميناء بيروت بشتورا عبر قناطر زبيدة، معتبراً أن هذا النفق يشكل حلاً لمشكلة طريق ضهر البيدر، فضلاً عن تفعيل الحركة الاقتصادية في المنطقة كما سيزيد من فرص العمل، ويساهم بتنفيذ مشروع الميناء الجاف.



واقترح ضاهر تنفيذ المشروع بطريقة ال PPP أي بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأجمع نواب البقاع الشمالي والغربي ونواب زحله على دعم اقتراح ضاهر، لما فيه من فوائد للمنطقة، كما حصل أيضاً على دعم تكتل لبنان القوي، كما طالب ضاهر الحكومة الجديدة بإدراج هذا المشروع في بيانها الوزاري.



جدير بالذكر ان هذا المشروع كان من ابرز عناوين برنامج ضاهر الانتخابي، وقد وعد بالعمل على تنفيذه في حال وصوله الى البرلمان.