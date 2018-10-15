اللواء ابراهيم: طريق معبر نصيب مفتوحة امام المنتجات اللبنانية

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نقل رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تأكيده امكان مباشرة عملية التصدير من لبنان الى الدول العربية عبر معبري نصيب وجابر عند الحدود السورية – الاردنية.



ولفت ترشيشي في بيان الى ان اللواء ابراهيم، بعد اتصالاته بالجانب السوري، أكد ان الطريق مفتوحة امام المنتجات اللبنانية وان الوضع عاد الى طبيعته والى واقعه ما قبل ازمة الحدود عام 2015.



واعتبر ترشيشي ان اللواء ابراهيم نقل امرا وخبرا مفرحا للالاف من اللبنانيين بدءا من المزارعين الى المصدرين وأصحاب المشاغل ومكاتب التخليص الجمركي وسواها من مئات العائلات التي لطالما انتظرت هذه البشارة.