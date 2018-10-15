لقاءات سياسية وانمائية وثقافية في قصر بعبدا. رئيس الجمهورية منوهاً بفتح معبر نصيب: سينعش القطاعات الانتاجية ويعيد وصل لبنان براً بعمقه العربي

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الرئيس السوداني اشاد بمواقف الرئيس عون وبالدور الذي يلعبه للمحافظة على الاستقرار في لبنان والدفاع عن القضايا العربية العادلة

نوَّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالاتفاق الذي تم بين السلطات الأردنية والسورية على فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين، معتبراً ان هذا الأمر سيعود بالفائدة ايضاً على لبنان، ويعيد وصله براً بعمقه العربي، مما يتيح انتقال الأشخاص والبضائع من لبنان إلى الدول العربية وبالعكس.

وشدَّد الرئيس عون على أن فتح هذا المعبر الحيوي بعد ثلاث سنوات على اقفاله، سينعش مختلف القطاعات الانتاجية، ويخفف كلفة تصدير البضائع من لبنان إلى الدول العربية.

ورأى رئيس الجمهورية أن على جميع المسؤولين في لبنان، أن يستغلوا كافة الفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مصالح المواطنين، والالتفاف حول رؤية وطنية موحدة للنهوض بالاقتصاد، ومواجهة تحديات الأزمة الراهنة.

الوزير نقولا تويني

الى ذلك شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية وثقافية، فيما تابع رئيس الجمهورية التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الاقتصادية في 20 كانون الثاني المقبل في بيروت.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي نقل اليه رسالة من الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير ردا على الدعوة التي نقلها الوزير تويني الى الرئيس البشير لحضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت. واشار الوزير تويني الى ان الرئيس السوداني اشاد بمواقف الرئيس عون وبالدور الذي يلعبه للمحافظة على الاستقرار في لبنان والدفاع عن القضايا العربية العادلة، " وقد وعد الرئيس البشير بترؤس وفد بلاده الى القمة في بيروت وسيرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى".

واضاف الوزير تويني ان الرئيس السوداني اشاد بالدور الذي لعبه رجال الاعمال اللبنانيين في انعاش الاقتصاد السوداني من خلال الاستثمارات التي وظفوها، داعيا الى تفعيل حركة التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. واشار الوزير تويني الى امكانية دخول اللبنانيين الى السودان من دون سمات دخول لتشجيع التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وزير الدفاع ورئيس جامعة البلمند

واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الرئيس الجديد لجامعة البلمند الدكتور الياس الوراق لمناسبة تعيينه في منصبه الجامعي الجديد. وتم خلال اللقاء عرض الواقع التربوي والجامعي في لبنان ودور الجامعات اللبنانية في تنشئة جيل جديد من الشباب اللبناني المهيأ لصناعة المستقبل.

الوزير اواديس كيدينيان

وزاريا ايضا استقبل الرئيس عون وزير السياحة اواديس كيدينيان وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد ومسار تشكيل الحكومة الجديدة والتمثيل الارمني فيها.

رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي

سياسيا ايضا، استقبل الرئيس عون رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي المحامي حنا الناشف وعميد الخارجية في الحزب السيد قيصر عبيد واجرى معهما جولة افق تناولت التطورات الراهنة محليا واقليميا.

وبعد اللقاء اوضح المحامي الناشف " ان الزيارة كانت بهدف تهنئة رئيس الجمهورية على المواقف التي اعلنها في البرلمان الاوروبي والامم المتحدة والقمة الفرانكوفونية، اضافة الى مواقفه الداخلية الوطنية التي تحافظ على استقرار لبنان وتدعم وحدته وتؤيد استعادة آخر حبة من تراب الوطن، وكذلك سحب الذرائع من العدو الاسرائيلي من خلال الادعاءات التي كشفت زيفها الجولة الديبلوماسية التي نظمها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل".

واضاف : "اكدنا لفخامة الرئيس دعمنا لسعيه الدائم الى محاربة الفساد، والعمل على اعادة النازحين السوريين الى المناطق الامنة في بلادهم, وتوقفنا خصوصا مع فخامته عند فتح معبر نصيب الذي يساعد في اعادة تصريف الانتاج اللبناني في مختلف القطاعات بكلفة مقبولة ما يساهم في انعاش الاقتصاد اللبناني ويخفف من الضائقة التي تعيشها قطاعات الانتاج في لبنان".

وعن الوضع الحكومي اشار رئيس الحزب القومي الى ان للحزب الحق في التمثيل في الحكومة الجديدة " لاننا الحزب العلماني الوحيد الذي يطالب باعتماد القوانين المدنية، والحزب اللاطائفي الوحيد على الساحة السياسية اللبنانية".

اللواء الركن حاتم ملاك

وفي قصر بعبدا، رئيس الاركان العامة في الجيش اللواء الركن حاتم ملاك لمناسبة احالته على التقاعد، وقد نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها اللواء الركن خلال توليه مسؤولياته في رئاسة الاركان وخلال مسيرته العسكرية.