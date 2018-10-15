اخبار الى النيابة العامة ضد “الجديد”!

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تقدم المحامون: زياد جعفيل، عمر الكوش، ميشال فلاح، جهاد مجذوب، نديم قوبر وعمر شبارو بإخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد قناة الجديد”، ممثلة برئيس مجلس إدارتها تحسين خياط والمخرج شربل خليل والمنشد علي بركات، وفريق عمل برنامج “قدح وجم” وذلك بجرم المس بالشعائر الدينية والمقدسات وإثارة الفتن سندا الى المواد 317 و 474 عقوبات.



ويأتي هذا الإخبار على خلفية التعرض للمقدسات وإهانة الكعبة المشرفة (قبلة المسلمين) بتاريخ 13 تشرين الأول الحالي في حلقة “قدح وجم” على تلفزيون الجديد للمخرج شربل خليل.



وطلب المحامون في إخبارهم الإدعاء على الأشخاص الواردة أسماؤهم أعلاه وإحالتهم للتحقيق معهم كلا وفق مسؤوليته تمهيدا لتوقيفهم وإحالتهم الى القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم.