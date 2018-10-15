مصادر الديمقراطي لـ tayyar.org: حملة مبرمجة من الإشتراكي سببها هلوسة جنبلاطية من العيار الثقيل

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أشارت مصادر في الحزب الديمقراطي اللبناني لموقع tayyar.org أن ما يظهر في الأيام الأخيرة من إعادة تشغيل محركات أبواق نواب الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بوجه رئيس الحزب النائب طلال أرسلان، سببها هلوسة جنبلاطية من العيار الثقيل، إذ وبعد شعور جنبلاط بعدم الإكتراث إلى وضعيته ودوره من جميع الأفرقاء المعنية بتشكيل الحكومة، جعله يوعز إلى مسؤوليه إعادة الحملة على أرسلان لتوتير الأجواء في الجبل.

وأكدت المصادر أن وراء حملة جنبلاط، خوف كبير من ما وصل إليه الأمر في سورية، حيث لم يستطع تغيير المسار الدرزي فيها ولا حتى بنسبة ١٪؜ رغم كل المحاولات والدعم الدولي الذي حظي به. واليوم وبعد تلهي الداعم الأبرز لجنبلاط، أي ولي العهد بن سلمان، بالتطورات المحلية في المملكة، وجد نفسه وحيداً وسط أفرقاء ما عادوا يتحملونه وأساليبه وابتزازه الدائمين تجاه الجميع.

وختمت مصادر الديمقراطي بالقول: اليوم بدأ المشهد السياسي في لبنان بشكل عام وفي الجبل تحديداً يتغيّر، والإحتكار الذي شلّ الحياة الاقتصادية والاجتماعية والانمائية في الجبل، والذي أذى المواطنين على مدى سنوات أصبح في خواتيمه، وبعد تشكيل الحكومة العتيدة والتي سنسمي مع رئيس الجمهورية درزياً يمثلنا ويمثل خطّنا فيها، سيرى الجميع المسيرة الإنمائية التي ستنطلق بشكل مدروس ومتساوٍ في مناطقنا لتشمل كل قرية وبلدة ومدينة.