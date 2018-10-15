living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصادر الديمقراطي لـ tayyar.org: حملة مبرمجة من الإشتراكي سببها هلوسة جنبلاطية من العيار الثقيل

15
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت مصادر في الحزب الديمقراطي اللبناني لموقع tayyar.org أن ما يظهر في الأيام الأخيرة من إعادة تشغيل محركات أبواق نواب الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بوجه رئيس الحزب النائب طلال أرسلان، سببها هلوسة جنبلاطية من العيار الثقيل، إذ وبعد شعور جنبلاط بعدم الإكتراث إلى وضعيته ودوره من جميع الأفرقاء المعنية بتشكيل الحكومة، جعله يوعز إلى مسؤوليه إعادة الحملة على أرسلان لتوتير الأجواء في الجبل.

 

وأكدت المصادر أن وراء حملة جنبلاط، خوف كبير من ما وصل إليه الأمر في سورية، حيث لم يستطع تغيير المسار الدرزي فيها ولا حتى بنسبة ١٪؜ رغم كل المحاولات والدعم الدولي الذي حظي به. واليوم وبعد تلهي الداعم الأبرز لجنبلاط، أي ولي العهد بن سلمان، بالتطورات المحلية في المملكة، وجد نفسه وحيداً وسط أفرقاء ما عادوا يتحملونه وأساليبه وابتزازه الدائمين تجاه الجميع.

 

وختمت مصادر الديمقراطي بالقول: اليوم بدأ المشهد السياسي في لبنان بشكل عام وفي الجبل تحديداً يتغيّر، والإحتكار الذي شلّ الحياة الاقتصادية والاجتماعية والانمائية في الجبل، والذي أذى المواطنين على مدى سنوات أصبح في خواتيمه، وبعد تشكيل الحكومة العتيدة والتي سنسمي مع رئيس الجمهورية درزياً يمثلنا ويمثل خطّنا فيها، سيرى الجميع المسيرة الإنمائية التي ستنطلق بشكل مدروس ومتساوٍ في مناطقنا لتشمل كل قرية وبلدة ومدينة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout