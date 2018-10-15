تحضروا - اعتباراً من ظهر اليوم.. رعود، امطار غزيرة وتساقط للبرَد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحتع على "فيسبوك" أن سحباً مدارية تتجّه من شرق مصر وشمال البحر الأحمر نحو لبنان وسوريا والأردن تترافق مع طبقة غبار في الجوّ، يبدأ تأثيرها على المنطقة اعتباراً من ظهر اليوم الإثنين، ويزداد تكدُّسُها صباح الثلاثاء بخاصة في وسط وشمال لبنان وتتهيأ الأجواء لتساقط الأمطار الموحلة حين تصطدم بها رياح غربية رطبة باردة.

ويكون طقس لبنان خلال هذا الأسبوع، غائما وممطرا مع عواصف رعدية محلية (غير شاملة)، وسوف تتمركز قوّة الأمطار خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على الشكل التالي:

درجة اولى: من جبيل الى الضنية وعكار مروراً بالبترون وشكا والجبال الغربية الشمالية. المناطق المتنية والجبال الكسروانية الغربية. طرطوس وجبلة (الساحل السوري الجنوبي) سوف تشهد هذه المناطق بحسب حركة السحب الركامية، امطاراً غزيرة وعواصف رعدية بين الحين والآخر وتساقطاً للبرَد يترافق الوضع مع بعض الانفراجات.

درجة ثانية: البقاع والشوف امطار متوسطة مع عواصف رعدية.

درجة ثالثة: الجنوب.

سوف يشكل تصادم السحب المدارية المغبرة بالرياح الغربية الرطبة، عواصف رعدية تعيد سيناريو ما حصل منذ ايام قليلة.

وقد تتشكل السيول الموحلة في بعض المناطق بسبب غزارة الأمطار وتساقط البرَد وستكون غير شاملة كل المناطق اللبنانية.

الحرارة على الساحل: 27/23

الجبال 1200 متر: 22/14

البقاع: 26/14

الرياح: غربية باردة ورطبة

الرطوبة: 65 الى 87%

الضغط الجوّي: 1015hpa