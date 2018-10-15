اعتمادات الدواء في لجنة المال اليوم

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تعقد لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة، اضافة الى ٤ مشاريع اخرى تعنى بالقطاع الصحي والمستشفيات، وهي:

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3281 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية اطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3282 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة ( بيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مرحلة اعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.

4- مشروع القانون الوراد بالمشروع رقم 3283 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية اطارية ( اتفاقية تمويل بصيغة البيع لاجل ) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية والاشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3284 الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة ( بيع لاجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والاشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.