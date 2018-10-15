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عناوين الصحف ليوم الاثنين 15 تشرين الأول 2018

15
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2018
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الأخبار
ابن سلمان «محاصر»: نتحدى العالم!
الحكومة قبل نهاية الأسبوع؟
لبناني موقوف في الإمارات: تعرّضت لتعذيب وحشي
سيول البقاع: فيضانات فأضرار فوعود... لا تُطبّق

البناء
اليوم معبر نصيب قيد العمل... وقريباً معابر العراق... وإدلب تنتظر خطوة تركية حاسمة
الرياض تردّ على واشنطن: لن نتردّد بمصالحة إيران وحزب الله وحماس
بري يقود حملة برلمانية لحماية حقوق الفلسطينيين... والحكومة «حيص بيص»

الجمهورية
طارت العشرة أيام للتأليف
هكذا سيتصرف الحريري بعد سقوط "المهلة"
هل يتحمّل باسيل وجود معارضة فعلية؟
خفايا التقارب بين "المردة" و"الكتائب" و"القوات"

اللواء
فائض التوتُّر يطيح بـ مهلة الـ10 أيام.. والتأليف ينتظر!
الحريري يعلن التضامن مع السعودية.. و«القوات» تتهم باسيل بالعرقلة
السعودية ترفض التهديدات بالعقوبات وتتوعد بـ«رد أكبر»
سوريا والأردن تقرران إعادة فتح معبر نصيب اليوم

الديار
الحكومة هذا الأسبوع او الدخول في نفق مظلم وعدم تأليف حكومة قريباً
جنبلاط تنازل والتيار لا يتنازل عن العدل واجتماع عون الحريري يقرر
توتر في الشارع المسيحي بين القوات والعونيين والجيش على الحياد

المستقبل
الملك سلمان يتصل بأردوغان مؤكدا الحرص على العلاقة الصلبة بتركيا
السعودية تتمسّك بحق "الرد".. ومؤازرة عربية وإسلامية
نتنياهو يُهدد "حماس" وغزة بـ"ضربات مؤلمة"

L'Orient-Le Jour
À quoi servira la rencontre entre Aoun et Hariri cette semaine ?

The Daily Star
Riyadh vows response to action over journalist

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