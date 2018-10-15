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أسرار الصحف ليوم الاثنين 15 تشرين الأول 2018

15
OCTOBER
2018
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البناء
كواليس
قالت مصادر أردنية إنّ فتح معبر نصيب الحدودي مع سورية يأتي بالتزامن مع مساع حثيثة لرفع الحظر السعودي على البضائع السورية، وإنه يتمّ ضمن إطار اتصالات دولية وإقليمية لفتح معابر سورية مع جيرانها في الأردن والعراق وتركيا قبل نهاية العام، تلبية لطلبات أوروبية اقتصادية من جهة، وتعبيراً عن التأقلم الدولي والإقليمي مع نجاح الدولة السورية بتخطي المخاطر التي واجهتها خلال السنوات الثماني الماضية، وأنّ هذه الإجراءات ستجد تتويجها في مسار جنيف للحلّ السياسي بسقف واقعي عنوانه التمهيد للانتخابات…

الجمهورية
إعتبر مرجع سياسي أن الحكومة على قاب قوسين من الولادة وإذا تعثرت فمعناه ذهابها الى أمد غير معلوم.
يخطط أحد الوزراء من الآن إلى استحداث وزارة تكون خريطة طريق أمامه للوصول إلى منصب كبير في الدولة.
حرص أكثر من زعيم حزبي على وضع شعارات الإنتخابات الطلّابية في الجامعات بنفسه تمهيدا لإستغلال النتائج في التنافس على الحصص في الحكومة المقبلة.

اللواء
همس
أدى تصريح منسوب لمسؤول حزبي إلى نسف المساعي التي نشطت مؤخراً لترميم العلاقة بين رئيسه وشخصية شمالية بارزة!
غمز
أعادت الأجواء التصعيدية التي أحاطت بذكرى ١٣ تشرين إلى الأذهان المناخات المتوترة التي سبقت إندلاع «حرب الإلغاء» بين العونيين والقوات عام ١٩٨٩.
لغز
عمد قطب طرابلسي إلى إقفال مكاتب الخدمات الإجتماعية والطبية وتسريح مئات الموظفين تحت ضغط «أزمة السيولة» بسبب الخسائر التي تكبدتها مؤسساته في الخارج مؤخراً!

المستقبل
يقال إنّ التشكيلات الديبلوماسية للفئة الثالثة باتت تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة وهي مرتبطة أيضاً بالدورة الجديدة للديبلوماسية.

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