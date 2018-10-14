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بالصورة: سجال جبور - معلوف!

14
OCTOBER
2018
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وقع سجال بين المستشار الإعلامي للقوات اللبنانية شارل جبور خلال توجهه بتغريدةٍ إلى الصحافي سالم زهران :" صديقي اللدود سالم زهران سمعت مناشدتك لرئيس حزب القوات رفع الغطاء عن السيدة غراسيا قزي، وأؤكد لك ان لا غطاء في القوات على أحد، والتفتيش المركزي اتخذ موقفا بهذا الصدد، وعلى القضاء تحمل مسؤولياته، وقزي ستكون أوّل من يلتزم بقراراته، ولا يجوز إطلاق الاتهامات جزافا ودون سند قانوني."، والإعلامي جو معلوف الذي رد عليه :" التفتيش المركزي لم يقم أصلاً بواجباته ويحقق في الشبهة! لم يطلب كشوفات ولا داتا اتصالات ولا حركة سفر ولم يراسل أحد. ابعدوا السياسة عن هذه القضية وأنصح كل من يفكّر أنه يستطيع تضليل الرأي العام أن يراجع حساباته جيداً. شبهة ورائحة الفساد واضحة جداً. شجاعة الإعتراف بعيداً عن السياسة🤞.

لندع التحقيق في شعبة المعلومات بإشراف القضاء ينهي تحقيقاته بعيدة عن ال 'ألو' ! دعوهم يكشفون السرية المصرفية وداتا الاتصالات وحركة السفر والصفقات ! حاول البعض اللجوء الى سياسي رفيع المستوى لنقل القضية من مكانها إلى مكان آخر،ربما أسلس في التعاطي مع هذه القضايا. يتبع.."

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