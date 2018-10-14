ما هو المقطع الذي حذفته قناة الجديد ولماذا اعتذرت؟

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صدر عن إدارة قناة "الجديد" البيان التالي:



انطلاقاً من احترام قناة "الجديد" والعاملين فيها للمشاعر المقدسة والرموز الدينية كافة التي تشمل سائر الطوائف والمذاهب، واقتناعاً منها بقدسية الكعبة الشريفة قبلة المسلمين، فإنّ "الجديد" تؤكد على عدم خرقها لهذه الثوابت في اي من المراحل وانّ ما تم بثه على شاشتها من اغنية ساخرة ضمن برنامج "قدح وذم" للزميل شربل خليل انّما كان مباشرة على الهواء بحيث لم يتسنّ للمحطة حذف هذه الفقرة او تداركها.

وبعد الاطلاع المباشر على مضمون الفقرة المشكو منها، بادرت المحطة من تلقاء نفسها الى حذف هذا المقطع الذي صنّف مسيئاً للكعبة الشريفة، من موقعها وجميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.



ونزولاً عند دعوة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، فإنّ "الجديد" لا تجد ضيراً من الاعتذار من جمهورها عامة وجمهور المسلمين على وجه الخصوص



وتؤكد محطة "الجديد" انّ قيمها الاعلامية السامية واحترامها لجميع الاديان يحتّمان عليها هذا الموقف وهي تبدي في الوقت نفسه كل تقدير لموقف دار الفتوى الذي دعا الى المعالجة بالتروي واعتماد الاطر القانونية.



وبعد الإعتصام الذي نفّذه مساء أمس السبت عددٌ من الشبّان في طرابلس، استنكاراً للإهانات التي أطلقها المخرج شربل خليل بحقّ الكعبة المشرّفة عبر قناة "الجديد"، نظّم عدد من الناشطين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون فيها أصحاب شركات "الكايبل" في طرابلس بقطع بثّ قناة "الجديد"، وذلك كردٍّ على ما يعرضُ على القناة من استهزاء بالأديان وإثارة للنعرات الطائفية.