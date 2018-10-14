قداس احتفالي لهيئة التيار الوطني في الناعمة على نية شهداء 13 تشرين

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اقليم الخروب – احمد منصور

اقامت هيئة التيار الوطني الحر في بلدة الناعمة، قداسا احتفاليا في كنيسة البلدة، على نية شهداء الجيش اللبناني في ذكرى 13 تشرين الاول، في حضور ممثل رئيس التيار الوزير جبران باسيل منسق الشوف في التيار الوطني العميد المتقاعد جوزف نصار، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب، النائبان فريد البستاني وماريو عون، الدكتور خليل حماده من مجلس حكماء التيار، رئيس بلدية الناعمة – حارة الناعمة شربل مطر، منسق القوات في الناعمة يوسف خوري ومخاتير، منسق الناعمة في التيار الوطني الرائد المتقاعد جهاد خوري وفاعليات واصدقاء واهالي وعدد من الآباء.



وترأس القداس رئيس دير مار جرجس في الناعمة الأب سليم نمور وعاونه عدد من الآباء.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس القى الأب نمور عظة فأشار الى "اننا نلتقي في مناسبة أليمة اذا نظرنا اليها من الناحية السلبية، ولكن اذا نظرنا اليها من خلال هذا الإنجيل المقدس، الذي اخترته عن قصد ليعبر بشكل واضح ماذا يعني لنا هذا التاريخ المجيد الذي سطره الأبطال الشهداء بدمائهم دفاعا عن وطن مازال وسيبقى يدفع ضريبة الدم حتى نستمر ويستمر هذا الوطن ."



ثم تناول نمور المشروع الخلاصي ليسوع المسيح، معتبرا اننا مازلنا نعيش هذا المشروع، ونعيش هذا الصليب كل يوم في حياتنا.

وقال :"في العام 1840 عشنا صليب الجماعة، في العام 1860 عشنا صليب الجماعة، وفي العام 1975 عشنا صليب القيامة، وفي 13 تشرين وبفضل الشهداء الأبرار عشنا صليب القيامة، فهذا هو التاريخ وهذا هو واقعنا، وهذه هي الحقيقة."



وأضاف " 13 تشرين لم تكن لفئة واحدة من اللبنانيين. نحن مؤمنون ان هذا الوطن سيبقى صليب القيامة للشرق اجمع، لقد دفعنا ضريبة الدم من العام 75 وحتى اليوم، وبدأت القرى والأوطان من حولنا تدفع ضريبة "الخيانات الكبرى"، فهؤلاء الشهداء الذين سقطوا في ساحة الإباء والشرف هم ذخيرة حية نلتجأ اليها في أيام الصعاب".



وتابع " ان ذكرى 13 تشرين أوصلت الذين آمنوا وعاشوا هذه المرحلة الرائعة والحزينة، وصلوا الى قيامة الرب ووصلوا بهمة كثيرين الى سدة الرئاسة، واعني به فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون. نحن نؤمن كما انتم تؤمنون، ان هذا الوطن لا يمكن ان يقوم الا بضريبة الدم والاستشهاد فهذا هو التاريخ، لا نريد ان نزور التاريخ، بل نريد ان نتماشى مع هذا التاريخ لنطوعه لارادة الاجيال القادمة ونزرع في قلوبهم حب الوطن والنضال من اجل البقاء في هذا الوطن، فهذا هو التاريخ، لا ان نربي أجيالا تتعلم في جامعاتنا وتعمل في الخارج، نحن نذرنا انفسنا ان نعيش هنا ونزهر ونثمر هنا ونبقى هنا حتى يبقى هذا الوطن صليب هذا الشرق وقيامته، شاء من شاء وأبى من أبى".



وأكد نمور " اننا سنبقى متحدين مع جميع العائلات المكونة للوطن، على نفس الهدف والتطلعات، نعيش بكرامة وطنية عالية، نعيش من اهداف كبرى وعلية ليبقى الوطن زهرة الشرق. "

وختم منوها ب"كلام منسق الناعمة في اننا نحي اليوم جميع شهداء الناعمة"، وراى "ان هذا كلام رائع ورقي في التعاطي، لأن الشهيد ليس له هوية ولا انتماء ولا حزب، الشهيد له وطن. لذلك عيشوا للوطن مسيحيوم ومسلمون ودروز، بقيم اخلاقية عالية تزرعها في قلوب الاجيال الصاعدة ليبقى الوطن ملك الجميع ويبقى الشهداء ملك الوطن"، مشددا على" اننا هكذا تربينا وهكذا سنبقى، وسنعيش القيم الاخلاقية في تربيتنا وعلومنا وعملنا السياسي."



احتفال في قاعة الكنيسة

خوري

وبعد القداس انتقل الجميع الى قاعة الكنيسة، حيث أقيم احتفال بالمناسبة، واستهل بالنشيد الوطني ثم عرض فيلم وثائقي عن 13 تشرين، ثم تحدث منسق هيئة التيار الوطني الحر في الناعمة جهاد خوري، فأعرب ان سروره ان نحتفل اليوم بذكرى شهداء 13 تشرين، لاجل قيامة الوطن" مؤكدا ان الذكرى كتبت من رحم نضال شبابنا التي روت الأرض بدمائهم وبدموع الامهات واليتامى، مشيدا بتضحياتهم على مذبح الوطن.



نصار

ثم القى منسق الشوف في التيار الوطني العميد جوزف نصار ممثلا رئيس التيار الوزير جبران باسيل كلمة فرأى "ان ليس هناك من ابيات شعر تعطي الشهداء حقهم، ولا في جمل تعطيهم ما يستحقونه، ولم يخلق الكلام بعد لينصف شهيد الوطن. هم الشمعة التي تحترق لتضيء طريقنا، وهم النجمة التي تدلنا على طريق السيادة والاستقلال والكرامة التي هي هدفنا للعيش".

ان اجسادهم الطاهرة عقدت جسر خلاص مشينا عليه من الحرب الى بلد لنعيش فيه

واثنى على تضحيات اهالي الشهداء، واعتبر ان وطن ينسى شهداءه لا يستحق العيش، مؤكدا العمل لبناء البلد الذي كان يحلم الشهداء العيش فيه، مشددا على بناء بلد المؤسسات والحرية والسيادة والاستقلال، منارة للشرق الاوسط ويكون صليب المنطقة التي تعيش فيه، مؤكدا اننا لن ننسى الشهداء.



تسليم الدروع

ثم سلم العميد نصار اهالي الشهداء الدروع التكريمية وهم : الشهداء الرائد انطوان شفيق الحداد، الرائد طانوس نجيب ابو النصر، النقيب روبير عزيز ابو سرحال، الملازم أول مارون ايليا الخوري، المعاون اول جورج الياس مطر، الرقيب أولدرن مخايل يزبك، الرقيب أول شربل فرنسيس ابو النصر والعريف وليد الياس مطر.