living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - بيروت تصلي لشهداء ١٣ تشرين وتنتقل بموكب نحو الBiel فرن الشباك

14
OCTOBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقامت هيئتا  بيروت الأولى والثانية في التيار الوطني الحر في الأشرفية ساحة ساسين صلاة مشتركة عن أرواح شهداء التحرير،  أقيمت الصلاة ولأول مرة بمشاركة فاعلة من ممثلين عن معظم الطوائف والمذاهب.
 
إفتتح الحفل منسق بيروت الأولى في التيار الوطني الحر المحامي عماد جعارة  بالترحيب بالحضور لا سيما ممثلي الكنائس المسيحية المشاركة بكلمة جامعة تختصر معاني الشهادة التي أدت الى تحرير الوطن.
 
 شارك في الصلاة الكاهن نقولا سميرة منتدبا من قبل سيادة متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران  الياس عودة السامي الاحترام.
الكاهن إيلي ضو منتدبا من قبل سيادة مطران بيروت للموارنة المطران بولس مطر*السامي الاحترام.
الموسينيور أندريه فرح منتدبا من قبل سيادة مطران الروم الكاتوليك كرلس بسترس السامي الاحترام 
الكاهن كيفاركيس يوخنا منتدبا من سيادة المتروبوليت المطران مارميلس زيا السامي الإحترام 
الكاهن أفرام كوريّة  منتدبا من قبل سيادة مطران السريان الأرثوذكس المتروبوليت مار اقلينيس دانيال كورية
الكاهن يوسف خالد منتدبا من سيادة مطران الكلدان ميشال  قصرجي
 
بالاضافة الى نواب بيروت الثلاثة نائب رئيس التيار الوزير نقولا صحناوي والنائب العميد أنطوان بانو والنائب الدكتور إدكار طرابلسي و ومنسقي و فعاليات التيار ومناصريه في بيروت الأولى والثانية والمخاتير .
 
ومن ثم إنطلقت الجموع بموكب ضخم لملاقاة رئيس التيار في ال Biel فرن الشباك حيث تم إحياء ذكرى ١٣ تشرين ١٩٩٠
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout