بالصور - بيروت تصلي لشهداء ١٣ تشرين وتنتقل بموكب نحو الBiel فرن الشباك

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أقامت هيئتا بيروت الأولى والثانية في التيار الوطني الحر في الأشرفية ساحة ساسين صلاة مشتركة عن أرواح شهداء التحرير، أقيمت الصلاة ولأول مرة بمشاركة فاعلة من ممثلين عن معظم الطوائف والمذاهب.

إفتتح الحفل منسق بيروت الأولى في التيار الوطني الحر المحامي عماد جعارة بالترحيب بالحضور لا سيما ممثلي الكنائس المسيحية المشاركة بكلمة جامعة تختصر معاني الشهادة التي أدت الى تحرير الوطن.

شارك في الصلاة الكاهن نقولا سميرة منتدبا من قبل سيادة متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة السامي الاحترام.

الكاهن إيلي ضو منتدبا من قبل سيادة مطران بيروت للموارنة المطران بولس مطر*السامي الاحترام.

الموسينيور أندريه فرح منتدبا من قبل سيادة مطران الروم الكاتوليك كرلس بسترس السامي الاحترام

الكاهن كيفاركيس يوخنا منتدبا من سيادة المتروبوليت المطران مارميلس زيا السامي الإحترام

الكاهن أفرام كوريّة منتدبا من قبل سيادة مطران السريان الأرثوذكس المتروبوليت مار اقلينيس دانيال كورية

الكاهن يوسف خالد منتدبا من سيادة مطران الكلدان ميشال قصرجي

بالاضافة الى نواب بيروت الثلاثة نائب رئيس التيار الوزير نقولا صحناوي والنائب العميد أنطوان بانو والنائب الدكتور إدكار طرابلسي و ومنسقي و فعاليات التيار ومناصريه في بيروت الأولى والثانية والمخاتير .

ومن ثم إنطلقت الجموع بموكب ضخم لملاقاة رئيس التيار في ال Biel فرن الشباك حيث تم إحياء ذكرى ١٣ تشرين ١٩٩٠