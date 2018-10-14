كيف سيكون الطقس في بداية الأسبوع؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستمرار تكون الضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة مساء.

-الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات ليلا. غداالإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستمرار تكون الضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة مساء. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض اضافي و طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار بشكل متفرق و تكون مصحوبة ببرق ورعد أحيانا خاصة شمال البلاد.

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل: من 18 الى 30، فوق الجبال: من 15 الى 23، في الأرز: من 11 الى 19، في الداخل: من 14 الى 29.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات أحيانا بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 42:06 ساعة غروب الشمس: 08:18